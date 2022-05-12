YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Teknik direktör Bülent Uygun'un vefat eden babası Sakarya'da toprağa verildi

Teknik direktör Bülent Uygun'un vefat eden babası Sakarya'da toprağa verildi

12.05.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Bülent Uygun'un vefat eden babası Sakarya'da toprağa verildi

Teknik direktör Bülent Uygun'un 80 yaşında vefat eden babası Fikret Uygun, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Uygun'un cenazesi, Serdivan Sapak Camisi'ne getirildi. Bülent Uygun, burada taziyeleri kabul etti.

Fikret Uygun'un cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sapanca Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Uygun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, İYİ Parti İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, teknik direktörler Oğuz Çetin ve Yılmaz Vural, spor camiasından isimler ile vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecekSakarya'da hayvancılığın geliştirilmesi için 60 bin dekar mera alanı ıslah edilecek
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 12 Mayıs Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:37
Öğle
13:00
İkindi
16:54
Akşam
20:12
Yatsı
21:48
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Bu çözüm herkesi şaşırttı! Sevgilisi evlenmekten vazgeçince...

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Vücudun ikinci beyni! Zararı çok büyük oluyor

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan saatine hem spor hem şık alternatif öneriler

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Boşanmanın ardından olay sözler! "Doymadın mı?"

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.