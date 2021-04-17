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  4. Teknik direktör Erol Bulut Yunanistan'a gidebilir

Teknik direktör Erol Bulut Yunanistan'a gidebilir

17.04.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut'u adayları arasına aldı.

Teknik direktör Erol Bulut Yunanistan'a gidebilir

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut'un peşine Yunanistan'dan bir takım düştü. Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'nın, teknik direktör arayışları kapsamında Erol Bulut'un adını da değerlendirmeye aldığını ifade etti.

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AEK'da Erol Bulut ile birlikte Razvan Lucescu ile Vladan Milojevic'in de adaylar arasında yer aldığı ve yapılacak son değerlendirmenin ardından son kararın verileceği belirtildi.

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YUNANİSTAN'DA FUTBOL OYNADI

Erol Bulut, Fenerbahçe'de 34 maça çıktıktan sonra 25 Mart tarihinde yollar ayrılmıştı.

46 yaşındaki teknik adam, futbolculuk döneminde Yunanistan'da Panionios, Olympiakos, Volou, OFI Girit ve PAE Veria formaları da giydi.

(SPORX)


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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Süper Lig Yunanistan
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