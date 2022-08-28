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Teknik direktör Mustafa Dalcı'dan MKE Ankaragücü'ne veda mesajı

28.08.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Mustafa Dalcı'dan MKE Ankaragücü'ne veda mesajı

MKE Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevinden istifa eden Mustafa Dalcı, sarı-lacivertli kulübe veda mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü Kulübünden yapılan açıklamada veda mesajına yer verilen Dalcı, "15 ay boyunca sürdürdüğüm teknik direktörlük görevimden dün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Bu süreçte desteğini hiçbir zaman esirgemeyen değerli başkanım Faruk Koca ve onun şahsında tüm yönetim kurulu üyelerine, bunun yanında birlikte çalıştığım futbolcu arkadaşlarıma ve tüm emekçi kulüp çalışanı arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Dalcı, MKE Ankaragücü Kulübünün yeni ve daha büyük sportif başarılara imza atacağına olan inancının tam olduğunu belirterek, mesajını şöyle tamamladı:

"Gönül isterdi ki 2021-2022 sezonunda şampiyonluk ile taçlandırdığımız sportif başarı bu sezon da devam etsin, ancak gelinen noktada görevime devam etmenin uygun olmadığını düşünerek istifamı sunmuş bulunmaktayım. Ülkemizin spor tarihinde güzide bir yere sahip olan Ankaragücü Kulübünün, camianın beklentileri doğrultusunda sportif başarılara imza atacağına inancım tamdır. Yeni gelecek teknik ekibe tüm kalbimle başarılar diliyorum."

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