SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Teknik direktör Ümit Karan Shkupi'ye döndü

Teknik direktör Ümit Karan Shkupi'ye döndü

FUTBOL HABERLERİ  | 01.10.2020 11:49 | Son Güncelleme

Teknik direktör Ümit Karan, daha önce de çalıştırdığı Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden Shkupi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Ümit Karan Shkupi'ye döndü

Teknik direktör Ümit Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, menajeri Değer Okşar'la başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Amerika'dan gelen teklifleri değerlendirdiklerini söyledi.

Uzun süren istişareler sonucu Shkupi ile anlaşmaya vardıklarını belirten Karan, şöyle konuştu:

"Doğru kararın yarım kalan hikayeyi tamamlamak olduğunu düşündük ve imzayı attık. Hem Galatasaray gibi köklü bir takımda hem de Türkiye'nin milli forması altında top koşturmuş biri olarak, tecrübelerimi ortaya koyup bu takımı şampiyon yapmak, dahası Şampiyonlar Ligi'nde başarı elde etmek istiyorum. Takım arkadaşlarım, kulüp yöneticilerimin desteği ve inancı tam. Elimden gelenin fazlasını yaparak hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum."

Ümit Karan, başarılı bir sezon geçirerek yarım kalan hikayelerini şampiyonlukla taçlandıracaklarından emin olduğunu sözlerine ekledi.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlarŞampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Halı sahalar için son dakika haberi geldi! Halı sahalar için son dakika haberi geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Evinde otururken fark ettiği hırsızlara ateş açtı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Türkiye transfer rekoru kırılıyor... 25 milyon euro!
Yılın bombası! Anlaşma sağlandı...
Yılın bombası! Anlaşma sağlandı...
''Ünlü futbolcuyla 50 bin tl karşılığında ilişkiye girdik''
''Ünlü futbolcuyla 50 bin tl karşılığında ilişkiye girdik''
Maçlar seyircili mi oynanacak? Bakan Koca açıkladı!
Maçlar seyircili mi oynanacak? Bakan Koca açıkladı!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
Galatasaray Neftçi Bakü maçı saat, ve kanalı belli oldu!
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Milli takımın formasındaki ilginç detay herkesi şaşırttı...
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lucescu Şampiyonlar Ligi tarihine geçecek
Lucescu tarihe geçecek
Teknik direktör Ümit Karan Shkupi'ye döndü
Ümit Karan Shkupi'ye döndü
Glasgow Rangers- Galatasaray maçı saat kaçta? Glasgow Rangers- Galatasaray maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?
Galatasaray'dan sürpriz 11
Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig’de 4. haftanın hakemleri açıklandı
Dinamo Kiev, Ferencvaros ve Olympiakos gruplara kaldı
Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar
Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı
Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.