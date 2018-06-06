SPOR

Teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti

FUTBOL HABERLERİ  | 06.06.2018 09:49 | Son Güncelleme

Türk futbolunun acı günü. Bir süredir zatürre nedeniyle hastanede tedavi gören 64 yaşındaki teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti.

Teknik direktör Ümit Kayıhan hayatını kaybetti

Ünlü teknik adam Ümit Kayıhan 62 yaşında hayatını kaybetti. Son dönemde yorumculuk yapan eski teknik direktör Kayıhan, bir süredir zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınmıştı.

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Ümit Kayıhan kimdir?

28 Şubat 1954 doğumlu olan Ümit Kayıhan’ın spor kariyeri Göztepe Basketbol takımında başladı. 17 yaşında Göztepe’nin futbol antrenmanına çıkan ve teknik heyetin büyük beğenisini kazanan Kayıhan, bu tarihten sonra sporcu kimliğini futbolcu olarak devam ettirdi. Bir yıl Balıkesirspor’da oynadıktan sonra 8 yıl boyunca Altay formasını giydi. Kayıhan’ın futbolculuk kariyeri Altay sonrası Eskişehir ardından da Kuşadasıspor formasını giymesiyle sona erdi.

Antrenörlük için İngiltere de kursa katılan Ümit Kayıhan burada FIFA Teknik Direktörlük diploması aldı. Kayıhan ilk antrenörlük deneyimini Karşıyaka ve Göztepe’de yardımcı olarak yaşadı. Sonrasında Göztepe, Altay, Denizlispor, Erzurumspor, Antalyaspor, Göztepe, Diyarbakır, Bursa, Malatya takımlarında görev yaptı. Yorumculuk da yapan Kayıhan evli ve iki çocuk babasıydı.

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Anahtar Kelimeler:
Ümit Kayıhan ltay, Rizespor, Denizlispor, Kocaelispor, Malatyaspor, Diyarbakı altınordu

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Çok takım düşürdü çok takım çalıştırdı gineks rekorlarkitabına yılmaz vuraldan sonra geliyor Allah rahmet eylesin
Allah rahmet eylesin eski hocalardandı. Efendi kişiliğiyle bilinen bi teknik direktördü mekanı cennet olsun...
allah rahmet eylesin.
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