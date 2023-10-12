YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Teknik direktör Yılmaz Vural 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı

Teknik direktör Yılmaz Vural 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı

12.10.2023 07:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknik direktör Yılmaz Vural, 13. Kocaeli Kitap Fuarı'nda düzenlenen söyleşide futbolseverlerle bir araya geldi.

Teknik direktör Yılmaz Vural 13. Kocaeli Kitap Fuarı'na katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehir ve Kitap" temasıyla Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, "Şehir ve Futbol" adlı söyleşide Vural, katılımcılara futbol anılarını ve şehirlerdeki futbol kültürünü anlattı.

Kulüp yöneticilerinin futbolu daha fazla ciddiye alması gerektiğini ifade eden Vural, futbolun insan ve toplum psikolojisini dengelediğini söyledi.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan milli takımı tebrik eden Vural, "Takımımız Allah nasip ederse olimpiyatlara gidecek. İnşallah olimpiyat şampiyonu da olacaklar. Son servisi atarken hepimizin tüyleri diken diken oldu. Başarılı olmuş Türk kadınını orada görmek hepimizi mutlu etti." dedi.

Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlu arkadaşlarıyla Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçını izlediğini anlatan Vural, "Galatasaray, Manchester United maçını kazandı. Gol olunca hepimiz ayağa fırladık. Bizi ayağa kaldıracak olay nedir bunu anlamak lazım." şeklinde konuştu.

Vural, Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in yeteneğiyle Avrupa'ya transfer olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'deki antrenman metotlarıyla çalışmış bir adam, yeni takımında hemen sakatlandı. Ciddiye alınması gereken bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım hocasının yabancı olmaması gerektiğini belirten Vural, "Beni çok acıtan bir konu var. Milli takıma yabancı hoca gelir mi ya? Eğer Afrika ülkesiysen, oradakileri eğitsin diye gelişmiş ülkelerden hoca getirirsiniz. Türkiye'nin buna ihtiyacı mı var? Federasyon 'bizi uluslararası boyutta daha iyi temsil eder, yarıştığımız onlar çünkü' diye düşünüyor. 23 yabancı hoca, hiçbirinin Avrupa'da ve dünyada bizi bir pozisyona getirdiğini görüyor musunuz? Senin beğenmediğin, bir şey bilmediğini düşündüğün Türk hocalar başarılar kazanmış. Türk antrenörleri federasyon eğitiyor, demek ki senin eğitim sisteminde yanlışlık var." değerlendirmesinde bulundu.

İmza günleri, söyleşileri ve sahaflarıyla dikkat çeken fuar, 15 Ekim'e kadar her gün 10.30-21.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ayvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldıAyvalık açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Diyarbakır ve Batman'da Filistin'e destek için etkinlikler yapıldıDiyarbakır ve Batman'da Filistin'e destek için etkinlikler yapıldı
Kütahya'da 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildiKütahya'da 17 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Yılmaz Vural kitap fuari söyleşi

Kocaeli Namaz Vakitleri 12 Ekim Perşembe

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:52
İkindi
16:00
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler12 Ekim Perşembe

Ari eczanesi
Gebze
Deva eczanesi
Izmit
Azat eczanesi
Golcuk
Alkan eczanesi
Kandira
Halk eczanesi
Darica
Sarimeşe eczanesi
Kartepe
Nur eczanesi
Karamursel
Tümünü Göster
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Kamyondan kafes kafes canlı köpek indirildi! Et pazarında...

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Derin göğüs dekoltesiyle selfie çekti! Hayranlarının gönlünü kazandı

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.