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Teknik direktör Yılmaz Vural'ın Alaçatı'daki ultra lüks villası gündem oldu! Yatak odasını 'Burası tehlikeli bir yerdir' diye gezdirdi

05.09.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Efsane teknik direktör Yılmaz Vural, 'Evrim Akın ile Ev Gezmesi' programının konuğu oldu. Ünlü teknik direktör, Ege'nin göz bebeği İzmir Alaçatı'da bulunan ultra lüks villasının kapılarını açtı. Vural, yatak odasını gezdirirken Akın'ı 'Burası tehlikeli bir yerdir' diye uyardı. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Renkli kişiliği ile dikkat çeken teknik direktör Yılmaz Vural bu defa Alaçatı'daki ultra lüks villası ile sosyal medyada gündem oldu. Sunuculuğunu Evrim Akın’ın yaptığı “Evrim Akın İle Ev Gezmesi” programına konuk olan Vural'ın sadece 3 ay kaldığı villasını görenler hayran kaldı.

ev 1

Evrim Akın'ın birbirinden ünlü isimlerin evlerini gezerek çok özel yaşantılarına tanık olduğu programına evinin kapılarını açan Yılmaz Vural, yatak odasını gezdirirken söylediği sözlerle dikkat çekti.

ev 2

Vural'ın yeşillikler içinde yer alan yazlık mimarisiyle göz dolduran villasının dekorasyonu eşine aitmiş. Büyük bir bahçe içerisinde yer alan ultra lüks villada ağırlıklı olarak beyaz ve krem tonların hakim olduğu görülüyor.
ev 3

Site içerisinde yer alan evin ortak bir havuzu da var. Salonu ve mutfağını gezdiren Vural yatak odasına sıra geldiğinde ise, Akın'ı 'Burası tehlikeli bir yerdir he' diyerek uyardı.

yatak odası 2

Akın ise 'Hocam biz ne yatak odaları gördük' diye yanıt verdi. İkilinin bu diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.

yatak odası 3

Sade bir görüntüsü olan yatak odasının içerisinde yeşilliklere açılan bir balkon var. Vural'ın yatak odasında eşi Seda ile bol bol fotoğrafları bulunuyor.

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