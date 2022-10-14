Tekno atıklar Turkcell'le eğitime dönüşüyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, "daha iyi bir dünya için" tekno atıkları değerlendiriyor, tekno atıklar eğitime dönüşüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Eğitime Dönüştür projesi kapsamında, Dünya Elektronik Atık Günü'ne özel bir hafta boyunca, kullanılamayacak, tamir edilemeyecek bilişim teknoloji atıklarını Turkcell mağazalarına getiren herkese mağaza ve Pasaj ürünlerinde geçerli hediye çeki verecek. Kampanya 21 Ekim'e kadar sürecek.

Turkcell, eğitime yönelik sürdürdüğü sosyal sorumluluk projelerine müşterilerini ve duyarlı kullanıcıları da entegre ediyor, ‘daha iyi bir dünya için’ tekno atıkları değerlendiriyor ve tekno atıklar eğitime dönüşüyor.

Turkcell, Eğitime Dönüştür projesi kapsamında, 14 Ekim Dünya Elektronik Atık Günü vesilesiyle kullanılamayacak, tamir edilemeyecek, atık haline gelmiş cep telefonu, bilgisayar, tablet ve diğer aksesuarlar gibi bilişim teknoloji atıklarını Türkiye genelindeki tüm Turkcell mağazalarına getirenlere mağazada ve Pasaj ürünlerinde geçerli 100 liralık hediye çeki verecek.

- Duyarlı tüketicilerden bugüne kadar 24 ton tekno atık toplandı

Turkcell'in Eğitime Dönüştür projesiyle bugüne kadar 24 ton tekno atık toplanırken proje kapsamında yaklaşık 15 bin kişi, geri dönüşüm için 28 bin adet tekno atığı Turkcell mağazalarına getirdi.

Mağazalara ulaştırılan tekno atıklar, Bilişim Sanayicileri Derneği Yetkilendirilmiş Kuruluşu (TÜBİSAD) aracılığıyla geri dönüştürülüyor. Dönüşümden elde edilen gelir, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanarak çocukların eğitimine katkı sağlanıyor. Böylece eğitimde fırsat eşitliğine destek olunuyor.

