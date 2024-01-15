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TEKNOFEST kapsamında Eğitim Teknolojileri Yarışması düzenlenecek

15.01.2024 15:56 | Son Güncelleme:
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında Eğitim Teknolojileri Yarışması gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile mezunlar katılabilecek. Ayrıca mezun seviyesinde firmalar veya girişimler de takım veya bireysel olarak başvuru yapabilecek.

Öğrenmede verimliliği en üst seviyede tutarak, öğrencilerin çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme platformlarında kullanabileceği bilgisayar destekli veya mobil kullanıma uygun çözümler üretilmesi önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alacak. Başvuranlardan prototip ürün, eğitsel yazılım, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon ve yenilikçi teknolojiler üzerinde projeler geliştirmeleri de beklenecek.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Eğitim Teknolojileri Yarışmasında; ilkokul ve ortaokul seviyesindeki birincilere 50 bin lira, ikincilere 40 bin lira, üçüncülere 30 bin lira; lise seviyesinin birincisine 50 bin lira, ikincisine 40 bin lira, üçüncüsüne 30 bin lira; üniversite ve üzeri seviyedeki birinciye 60 bin lira, ikinciye 50 bin lira, üçüncüye 40 bin lira ödül verilecek.

Yarışmaya başvurular 20 Şubat'ta sona erecek.

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