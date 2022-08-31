TEKNOFEST KARADENİZ'de yarışmacılar helikopterle tur deneyimi yaşadı

SAMSUN (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KARADENİZ'de düzenlenen etkinlikler kapsamında, yarışmaya katılan gruplara jandarma ve polis helikopterleriyle tur imkanı sağlandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen ve dün sabah ziyaretçilerine kapılarını açan TEKNOFEST KARADENİZ, ikinci gününde de ilgi gördü.

Ziyaretçilerin sabahın erken saatlerinde alanla gelmesiyle başlayan etkinlik ve gösteriler, katılımcılara farklı anlar yaşatıyor. Bu etkinliklerden biri de Jandarma Uçuş Gösteri Ekibi ve Emniyet Havacılık Dairesi helikopterlerinin düzenlediği gezinti oldu. Yarışmaya katılan öğrencilerin 10'arlı gruplar halinde helikoptere binmeleriyle başlayan uçuşlar, 3-4 dakika sürdü.

- AA ekibi uçuş heyecanına ortak oldu

Sadece Anadolu Ajansı ekibinin dahil olduğu uçuşlarda, katılımcıların heyecanlı anlar yaşadığı görüldü.

Uçuş deneyimi yaşayan isimlerden Arda Karaman, AA muhabirine, festivale Kıbrıs'tan geldiğini belirterek, çok heyecanlı olduğunu söyledi. Liseler Arası Efficiency Challenge Yarışması'nda birinci olduklarını ifade eden Karaman, 9 aylık emeğin karşılığını aldıklarını bildirdi.

Şilan Aktuğ da ilk defa helikoptere bindiğini, heyecanlı ve güzel bir deneyim yaşadığını kaydetti. Festivalin güzel olduğunu ve aylardır bu festival için çalıştıklarını vurgulayan Aktuğ, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şeyma Gül Eren ise ilk defa uçuş deneyimi yaşadığını ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. TEKNOFEST'e ilk defa katıldıkları bilgisini veren Eren, kendileri için güzel bir deneyim olduğunu anlattı.

Furkan Can Aras, TEKNOFEST'te bulunmaktan ve yarışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Festivale ilk defa katıldıklarını belirten Aras, yarışmayla ilgili sunumlarını yaptıklarını bildirdi.

Ali Saban da ilk defa helikoptere bindiğini ifade ederek, "Mükemmel bir duygu." değerlendirmesinde bulundu. Böyle bir deneyim yaşadığı için şaşkın olduğunu vurgulayan Saban, bu heyecanı yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti.

İbrahim Nuranoğlu da helikoptere ilk defa bindiğini ve güzel bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Eren Akkılıç ise yaşadığı deneyim için, "Efsane bir deneyim oldu. Helikoptere bindiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

