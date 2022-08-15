YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması sonuçları açıklandı

TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması sonuçları açıklandı

15.08.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması sonuçları açıklandı

TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması sonuçları açıklandı

Kütahya'da, TÜBİTAK tarafından bu yıl 2. düzenlenen TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması sona erdi.

Başkomutan Meydan Muharebesi olarak da bilinen, 1922 yılında, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yönettiği Türk ordusunun zaferinin 100. yılı dolayısıyla Altıntaş ilçesindeki Zafer Havalimanı'nda yapılan yarışmalara 440 takım ve yaklaşık 3 bin 500 öğrenci başvuru yaptı.

Polonya'dan 2, Pakistan'dan da 1 takımın katıldığı yarışmalarda, bilimsel ve teknik kriterlere göre başarılı bulunan toplam 98 ulusal ve uluslararası takımın İHA'ları, 9-14 Ağustos'ta Kütahya'da derece almak için gökyüzünde kıyasıya yarıştı.

Yarışmalarda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Karanda takımı altın ve TUSAŞ ödülü, MYS Tuygun ve Atlas takımları gümüş, DroneX, Atmaca T26 ve Vefa Boya takımları ise bronz performans ödülüne layık görüldü.

Takımlar, ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.

TEKNOFEST Uluslararası Serbest Görev İHA Yarışması sonuçları açıklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100. Yıl Tırmanma Yarışı Kütahya'da yapıldı100. Yıl Tırmanma Yarışı Kütahya'da yapıldı
CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybettiCHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldüGÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Kütahya Teknofest İHA yarışma

Kütahya Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
06:05
Öğle
13:10
İkindi
16:57
Akşam
20:04
Yatsı
21:31
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Tek bir harf hayatını değiştirdi! Bir anda milyoner oldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

Masumlar Apartmanı oyuncusunun gizemli ölümü! Vatandaşlar buldu

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.