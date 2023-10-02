TEKNOFEST'in "Hayalperest Dahiler"i Kırklareli'de törenle karşılandı

İzmir'de 27 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST'te "Hayalperest Dahiler" takımı "Enerji Verimliliğine Teknolojik Çözümler" temalı yarışmada "Su İsrafı Kontrol Sistemi" Projesi ile birincilik elde etti.

Takımda yer alan Emirhan Vatansever, Berra Sezer, Rana Açar ve Zehra Pınar Eligül ile Deneyap eğitmenleri Yıldız Girgin, Ömer Faruk Ulus, Ticaret ve Sanayi Odasına ait Togg ile İstanbul Havalimanından alındı.

Kırklareli Valiliği önüne gelen ekip Kırklareli Valisi Birol Ekici, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşçu, Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun, öğrenciler ve bando takımı tarafından karşılandı.

Vali Ekici, öğrencileri tebrik edip çiçek verdi.

Hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından Ekici, burada yaptığı konuşmada TEKNOFEST sonuçlarının açıklanması ile büyük bir gurur ve mutluluk yaşadıklarını söyledi.

"EĞİTİMDE VE SPORDA ŞEHRİMİZ YÜKSELİŞ İÇİNDEDİR"

Kırklareli'den yarışmaya katılan öğrencilerin enerji verimliliği alanında birinci olduklarını anımsatan Ekici, öğrencileri kutladı.

Geçen yıl açılan Deneyap Atölyeleri ile bir yıl gibi kısa sürede kente birincilik kazandıran öğrencilere teşekkür eden Ekici, "Biz sadece TEKNOFEST değil tüm yarışmalarda dereceler elde etmek istiyoruz. Eğitimde ve sporda şehrimiz yükseliş içindedir. Tekvando, judo, karate ve tenis branşlarında 2022, 2023 yıllarında Türkiye şampiyonluklarımız var. Masa tenisinde dünya üçüncülüğümüz var. Sporcularımızla şehir olarak hepimiz gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Vatansever de çok güzel bir deneyim kazandıklarını ifade etti.

Yarışmaya katıldığı için kendini şanslı hissettiğini anlatan Vatansever, gelecek yıl düzenlenecek TEKNOFEST'e de katılacaklarını söyledi.

Rana Açar ise bu tür yarışmalara tüm öğrencilerin katılması gerektiğini belirterek, "Mükemmel bir heyecan, mükemmel bir çaba var. Herkes izinle çok onur duyuyor. Çünkü bir şeyler başarmış oluyorsunuz." dedi.

Açar, bundan sonraki hedeflerinin uluslararası başarılar olduğunu sözlerine ekledi.

