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TEKNOFEST'lerden kazandıkları ödüllerle firma kurup seri üretim yapıyorlar

01.05.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencileri TEKNOFEST 2018-2019 ve 2020 yarışmalarında kazandıkları ödüllerden elde ettikleri gelirlerle firmalarını kurup üretime başladı.

TEKNOFEST İstanbul'da paydaş kurumların yanı sıra bir çok üniversitenin standı da yer alıyor.

KTÜ standında ise ABD'de 22-28 Mart'ta 28 takımın katılımıyla gerçekleştirilen "13. RoboBoat 2023 Elektrikli Otonom Su Üstü Araç Yarışması"nda dünya ikincisi olan Ortahisar Creatiny RoboTeam takımının ürünleri ilgi gördü.

Mühendislik açısından dizayn, mekanik, yazılım ve elektronik alanlarında oluşturulan otonom su üstü araçlarının derece alabilmek için yarıştığı etkinlikte dünya ikincisi olan projenin geliştiricilerinden KTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği İkinci Sınıf Öğrencisi Muhammet Oğuzhan Genç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Genç, "Projemiz, Amerika'da gerçekleşen 'roboboat' yarışmasında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) gibi üniversiteleri ve Avrupa'nın diğer köklü üniversitelerini sollayarak dünya ikincisi oldu. Kendisi otonom bir şekilde engellerden kaçıp aynı zamanda top fırlatabiliyor. Şu anda savunma sanayiinin belli başlı firmalarından talepler de var. İsteklerine göre aracımızı modifiye edebiliyoruz." şeklinde konuştu.

KTÜ'de faaliyet gösteren öğrenci topluluklarında 150 kişinin aktif olarak görev yaptığını belirten Genç, topluluk olarak düzenli bir şekilde TEKNOFEST yarışmalarına katıldıklarını ifade etti. Bu yıl yarışmacı olarak değil, katılımcı olarak yarışmada yer aldıklarını belirten Genç, "TEKNOFEST'ten kazandığımız yarışma ödüllerini hiç bir şekilde harcamayıp AR-GE'ye yatırdık." dedi.

Dünya ikincisi olan elektrikli otonom su üstü aracı hakkında da bilgi veren Genç, aracın hayalet özelliğine sahip olduğuni, 35-40 kilometre saat hıza ulaşabildiğini ve 45 dakikalık bir batarya ömrüne sahip olduğu bilgisini verdi. Genç, savunma sanayii firmalarının isteklerine göre araçlarını dizayn edebileceklerini, bomba atar veya görev yükü bırakma gibi faaliyetler için kolay şekilde modifiye edilebileceğini bildirdi.

Genç, dünya ikincisi olan elektrikli otonom su üstü aracının seri üretimine başlamayı hedeflediklerini anlattı.

"DENİZLERİN BAYRAKTAR'I OLMAK İSTİYORUZ"

Öte yandan, geliştirdikleri insansız su altı robotu hakkında bilgi veren KTÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Öğrencisi Kadir Yazıcı, şunları kaydetti:

"Projemiz insansız su altı robotu ve insansız su üstü aracı. TEKNOFEST'e 2018-2019 ve 2020 yıllarında yarışmacı olarak katıldık, para ödüllerini toplayıp firmalar kurduk. Bu firmalarda su altı robotları ve su üstü araçlarının alt parçalarını üretiyor, TEKNOFEST yarışmacılarına ürün satıyoruz. Yani ürünlerimizi ülkemizde üretiyoruz. Elektronik kartlarımız olsun, motorlarımız olsun bunları yerli imkanlarla üretip, TEKNOFEST yarışmacılarına, eğitim kurumlarına, talep eden diğer firmalara ürünlerimizi satmaya başladık. Normalde bu ürünler, özellikle su üstü araçların ve su altı robotların ürünleri daha çok Çin ve Amerika'dan temin ediliyordu. Yani ülkemizde bu alanda üretim yapan pek fazla firma yoktu. Nasipse bu alanda ülkemizi Bayraktar gibi temsil etmek istiyoruz. Bayraktar nasıl havadaysa biz de denizlerin Bayraktar'ı olmak istiyoruz, hedefimiz bu."

TEKNOFEST 2018 ve 2019'da insansız su altı robotları alanında düzenlenen yarışmada birinci, TEKNOFEST 2020 de ise üçüncü olduklarını ifade eden Yazıcı, bu dereceler sonucunda elde ettikleri para ödülleriyle kurdukları firmalarda seri üretime başladıklarını söyledi.

"TEKNOFEST HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Yazıcı, kurdukları firmalarda şu ana kadar çok sayıda sipariş aldıklarına işaret ederek, "2020 yılında arkadaşlarımız seri üretime başladı ve yakın bir gelecekte yurt dışına açılmayı düşünen firmalarımız var. Normalde biz öğrenci topluluğuyduk, öncü topluluktan 3 firma çıktı. Bu firmalar seri üretime başladı. Yakın gelecekte nasipse yurt dışına başlayacaklar, görüşmeleri devam ediyor. Seri üretimlerimiz devam ediyor, Trabzon'da memleket için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Yazıcı, TEKNOFEST'i düzenleyen tüm paydaşlara teşekkür ettiğini vurgulayarak, "Ben köyde büyüyen bir insanım. Teknolojiye ulaşmak çok zordu. Rize'de tahta araba meşhurdur, tahta araba yapmak için bile hayal kurardık, yapamazdık. TEKNOFEST bizim hayallerimizi gerçekleştirdi diyebilirim. Artık hayallerime daha yakınım." dedi.

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