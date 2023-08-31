YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. TEKNOFEST’te yerli çelik kanatlara büyük ilgi

TEKNOFEST’te yerli çelik kanatlara büyük ilgi

31.08.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Ankara’da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açan TEKNOFEST’te yerli ve milli olarak üretilen çelik kanatlar ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

TEKNOFEST’te yerli çelik kanatlara büyük ilgi

Vatandaşlar, yerli ve milli hava araçları ile fotoğraf çektirmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında Ankara’da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Etimesgut Havalimanı’nda gerçekleşen festivalde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SoloTürk ve Türk Yıldızları hava gösteri ile nefesleri keserken, etkinlik alanında sergilenen yerli ve milli üretim hava araçları ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. HÜRKUŞ, GÖKBEY, AKSUNGUR, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Akıncı, Atak, T-129 Atak, Atak-2 ve ANKA ile hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu.

“BAYRAKTAR TB2 İLE DÜNYANIN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRDİK”

İlk defa TEKNOFEST’e katıldığını belirten ziyaretçi Ahmet Aynacı, "Gerçekten onur ve gurur duydum. Bir Türk genci olarak gururlandığım ürünler var. Bayraktar TB2 ile dünyanın şeklini değiştirdik. İnşallah bunların devamı da gelecektir. Savunma sanayii alanındaki gelişmeleri gururla takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Yerli ve milli ürünleri gördükçe mutlu olduğunu dile getiren bir diğer ziyaretçi Şerife Sivrikaya, “Ümidimiz gençler. Geçmişimizi unutmayalım. İlk defa katılıyorum. Burada uçakları gördüm. Teknolojiden faydalanmaya gayret ediyoruz. Gençlerimiz de faydalansın” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğulduŞanlıurfa'da suluma kanalına düşen genç boğuldu
İnegöl’de güvenli park sayısı 42’ye ulaştıİnegöl’de güvenli park sayısı 42’ye ulaştı
Ayağında kesik oluşan Alman turiste 6 dikiş 28 bin liraya mal olduAyağında kesik oluşan Alman turiste 6 dikiş 28 bin liraya mal oldu
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 31 Ağustos Perşembe

İmsak
04:39
Sabah
06:08
Öğle
12:54
İkindi
16:35
Akşam
19:30
Yatsı
20:53

Ankara Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Perşembe

Yeni bariş eczanesi
Kecioren
Çayyolu park eczanesi
Cankaya
Hayat eczanesi
Haymana
İskitler eczanesi
Altindag
Göksen eczanesi
Mamak
Nur eczanesi
Camlidere
Yeni kardeşler eczanesi
Kecioren
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

8 yaşındaki çocuğun keşfi şaşırttı! Oyun oynarken...

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Önce kapıyı çaldılar! Sonra kimyasal maddeyle saldırdılar

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.