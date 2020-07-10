Teknolojik iş fikirleri ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi'nde hayat buluyor

İLHAMİ ERKILIÇ - Teknolojik dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kurulan Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi, son teknoloji prototipleme araçları ve güçlü altyapısıyla teknolojik tabanlı iş fikri olan girişimcileri bekliyor.

ETÜ bünyesinde geçen yıl faaliyete geçen Kristal Erken Aşama Kuluçka Merkezi, 500 metrekare kapalı alanda ev ortamındaki çalışma ofisleri ve güçlü altyapısıyla girişimcilere hizmet veriyor.

İş fikirleri yapılan değerlendirmenin ardından kabul gören girişimciler, projelerini bu merkezde geliştirip ticarileştirene kadar son teknoloji prototipleme araçları, yazılımsal ve donanımsal gibi teknik ve fiziki alanda her türlü imkandan faydalandırılıyor.

Girişimcilerin çalışmalarına ara vermeden devam etmesi için 7/24 açık tutulan ve içinde dinlenme, eğlence alanlarının yanı sıra mutfak bölümü olan ETÜ Kristal, geleceğe yön verecek teknolojik tabanlı iş fikri olan mucitleri bekliyor.

ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatör Yardımcısı Elektrik Elektronik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Gürkan Kalınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile ETÜ arasında imzalanan protokol kapsamında geçen yıl hizmete başlayan ETÜ Kristal'in 2019 mayıs ayında ilk girişimcilerini kabul ettiğini söyledi.