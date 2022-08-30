"Teknolojik Tayfa" Sakarya'da çocuklarla buluştu

TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin yeni gösterisi "Teknolojik Tayfa", Türkiye turu kapsamında Sakarya'da gösteri sergiledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek için hazırlanan "Teknolojik Tayfa", Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde sahne aldı.
İki seans halindeki ücretsiz tiyatro gösterisini ilgiyle izleyen çocuklar, şarkılar ve oyunlara eşlik etti.
Etkinlikte çocuklara "Teknolojik Tayfa" bilekliği dağıtıldı.
"Teknolojik Tayfa" gösterileri 11 Eylül'e kadar sürecek.
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