Teknopark İstanbul, sportif başarılara imza atmayı sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Teknopark İstanbul çalışanlarından oluşan kürek takımı, Dragon Festivali’nde Fun Kategorisi’nde dördüncü oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, sportif faaliyetlerdeki iddiasını Dragon Festivali’nde de sürdürdü.

Türkiye Kano Federasyonu katılımı ve lisanslı hakemleri tarafından yönetilen festival, İstanbul Maltepe sahilinde gerçekleşti.

Türkiye'nin kurumsal anlamda düzenlenen en geniş katılımlı sportif motivasyon organizasyonu olan festivalde Teknopark İstanbul çalışanlarından oluşan kürek takımı, Fun Kategorisi’nde Havelsan, Marfre Sigorta ve Buz Mavi’nin sıralandığı listede dördüncü oldu.

Festival yarışlarına, büyük ölçekli kurumsal firmalar, seçkin kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, vakıflar, dernekler ve meslek odaları takımları katılıyor.

Türkiye’nin teknoloji geliştirme kapasitesine katkıda bulunmak amacıyla çalışan Teknopark İstanbul, sportif faaliyetleriyle de dikkati çekiyor.

Teknopark İstanbul kürek takımı birlikteliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın gücünü ispat için yarışırken, Teknopark İstanbul Cup Tenis Turnuvası’nda yarışan Ar-Ge firmalarının çalışanları, rekabetin heyecanını yaşamıştı.

Teknopark İstanbul’un sportif faaliyetleri devam edecek.

