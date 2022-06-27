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Teknosa Denizli’de ikinci mağazasını açtı

27.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin 69 ilinde 200’e yakın satış noktasında teknolojiseverlerle buluşan Teknosa, Denizli’deki ikinci mağazasını Teras Park AVM’de açtı

İSTANBUL (AA) - Teknosa, Denizli’deki mağaza sayısını ikiye çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji alışverişinde kapsamlı müşteri deneyimine odaklanan Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, çoklu kanal stratejisi çerçevesinde mağaza yatırımlarını sürdürüyor.

Türkiye’nin 69 ilinde 200’e yakın satış noktasında teknolojiseverlerle buluşan Teknosa, Denizli’deki ikinci mağazasını Teras Park AVM’de açtı.

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ile Teknosa Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı Enver Yelkenci’nin de aralarında bulunduğu üst düzey yöneticilerin katılımıyla açılışı yapılan mağaza, hizmete başladı.

Müşterilerin teknolojiye dair tüm ihtiyaçlarını en iyi deneyimle sunmak için dijital kanallarla birlikte mağaza yatırımlarını sürdüren Teknosa’nın yeni mağazasında telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri tüketicilerin beğenisine sunuldu.

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