YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Tekstil atölyeleri gelir kapısı oldu

Tekstil atölyeleri gelir kapısı oldu

10.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’ta tekstil atölyesinde çalışan 4 erkek kardeş, babalarına teslim ettikleri 1 yıllık birikimleriyle traktör, büyükbaş hayvan ve tarla sahibi oldu.Muş’taki tekstil atölyeleri özellikle köylü gençler için büyük istihdam kapısı oldu.

Muş’ta tekstil atölyesinde çalışan 4 erkek kardeş, babalarına teslim ettikleri 1 yıllık birikimleriyle traktör, büyükbaş hayvan ve tarla sahibi oldu.
Muş’taki tekstil atölyeleri özellikle köylü gençler için büyük istihdam kapısı oldu. Merkeze bağlı Çatbaşı köyü sakinlerinden Ferhat ve Hamdiye Çini çiftinin 4 oğlu, bir yıl önce tekstil atölyesinde işbaşı yaptı. 7 nüfuslu ailenin 4 bireyi, tekstil atölyesinde makine ustası olarak kazandıkları bir yıllık birikimle çiftçi olan babaları Ferhat Çini’ye teslim ettikleri parayla hem traktör hem hayvan hem de tarla sahibi oldu.
Kardeşlerden Muhammed Çini (16), Çatbaşı köyünde yaşadıklarını belirterek, “Bu tekstil atölyesinde çalışıyorum. Biz beş kardeşiz ve en küçük kardeşimiz çalışmıyor. Burada 4 kardeş çalışıyoruz. Ayda elimize 12 bin TL para geçiyor. Maaşımızı alıp babamıza teslim ediyoruz. Babamız çiftçi. Bu parayla geçiniyoruz. Babamıza verdiğimiz maaşla traktör aldık, inek aldık, tarla aldık ve evin ihtiyaçlarını gideriyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Evin büyük çocuğu Caner Çini (18) ise “Burada 4 kardeş çalışıyoruz. İşimizden memnunuz. Bir yıldır burada çalışıyoruz. Çalıştığımız süreçteki geliri de babamıza veriyoruz. O da bu parayla traktör, hayvan aldı” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun, iyi ki varsın''İyi ki doğdun, iyi ki varsın'
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
1/

Muş Namaz Vakitleri 10 Şubat Çarşamba

İmsak
05:41
Sabah
07:04
Öğle
12:33
İkindi
15:26
Akşam
17:52
Yatsı
19:10

Muş Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Çarşamba

Yeni Yaşam Eczanesi
Merkez
Yenihasköy Eczanesi
Haskoy
Büyük Eczanesi
Malazgirt
Derman Eczanesi
Varto
Tümünü Göster
Muş ECZANELER
Muş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu’nun iddialarına cevap verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

AK Parti Ağrı İl Gençlik Kolları’nda Gülçin güven tazeledi

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Konya'da aracıyla seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Yeniden Refah Partisinden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarla ilgili açıklama:

Diğer Haberler

Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Karayollarında 4 metrelik karla mücadele çalışması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.