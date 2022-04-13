Tekstil atölyesine dönüştürülen atıl bina 130 kişiye iş kapısı oldu

NECMETTİN KARACA - Van'ın Çaldıran ilçesinde kullanılmayan otogar binasını tekstil atölyesine dönüştürerek fason üretim yapan bir firmaya tahsis eden belediye, bu sayede 130 kişinin istihdam edilmesini sağladı.

Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, ilçedeki gençlere iş imkanı sağlamak amacıyla atıl durumdaki binanın tekstil atölyesi olarak kullanılması için çalışma başlattı.

Kışın dondurucu soğuklara rağmen tadilatı yapılan, ek bölümlerle kullanım alanı 2 bin metrekareye çıkarılan bina, 300 kişinin istihdam edileceği tekstil atölyesine dönüştürüldü.

Başkan Ensari'nin daveti üzerine Antalya'dan ilçeye gelerek yatırım yapan iş insanı Cihan Yazıcı, yaklaşık bir ay önce üretime başladığı atölyede çoğunluğu genç kızlardan oluşan 130 kişiyi istihdam etti.

Anlaştıkları markalar için ürettikleri ürünleri birçok ilin yanı sıra Avrupa ülkelerine gönderen firma, çalışan sayısını 300'e çıkararak, yıllık 10 milyon avro ihracat hedefliyor.

- Antalya'dan iş insanlarımızın buraya gelmesi önemli"

Başkan Ensari, AA muhabirine, göreve başladıkları günden bu yana hedeflerinin istihdama ve ekonomiye katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Verdikleri sözleri yerine getirmek amacıyla atıl durumdaki binayı tekstil atölyesine dönüştürdüklerini anlatan Ensari, şöyle konuştu:

"Binamızı onardık, doğal gaz ve diğer tesisatlarını tamamladık. Şu anda burada 130 gencimiz istihdam ediliyor. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Burada hedef 300 insan çalıştırmak ve daha çok insana istihdam sağlamak. Asıl önemli olan Antalya'daki iş insanımızın buraya gelerek üretim yapmasıdır. Bu çalışma başka iş insanlarının buraya gelmesine öncülük edecektir. Genç kızlarımız burada çalışarak ailelerine destek oluyor. Üretilen ürünler Avrupa'ya ihraç ediliyor. İlçemize bu yatırımı kazandırdığımız için gururluyuz."

- "Hedefimiz 10 milyon avro ihracat"

İşletme sahibi Cihan Yazıcı ise Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biri olan Çaldıran ilçesinde üretim yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Ürünleri Almanya, Hollanda, Avusturya gibi ülkelere ihraç ettiklerini kaydeden Yazıcı, "Çaldıran, İran sınırına çok yakın olduğu için buradan doğuya da açılma, bölgedeki ülkelere ihracat yapma imkanlarımız var. Yıl sonuna kadar hedefimiz 3 milyon avroluk ihracat rakamına ulaşmak. İstihdamı da 300'e çıkarmayı istiyoruz. Devletin teşviklerinden yararlanıyoruz. Çaldıran Belediyesi bize burayı temin etti. Başkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Atıl durumdaki binanın yeniden düzenlenerek modern bir atölyeye dönüştürüldüğünü aktaran Yazıcı, şöyle devam etti:

"Yaptığımız iş, insan emeğine dayalı olduğu için en çok verimi alabildiğimiz yerlerden birisi burası. Genç nüfus fazla. Doğuya yatırım yapmak isteyen firmalar varsa hiç tereddüt etmesinler. Biz burada çok mutluyuz, onların da verim alacağını düşünüyoruz. Personel işine sadık, herkes burada ekmeğinin kıymetini biliyor. Hedefimiz gelecek yıllarda 10 milyon avro ihracat yapmak. Kalitemiz gün geçtikçe artıyor. Büyük firmalarla çalışma şansımız çok yüksek çünkü burada fiyat rekabetimiz var. Devletin bize sunduğu olanakları en iyi şekilde değerlendireceğiz."

- "Burada çalıştığımız için mutluyuz"

Çalışanlardan Bahar Yıldırım, daha önce Antalya'da çalıştığını, ilçede fabrika açıldığını öğrenince memleketine dönmeye karar verdiğini söyledi.

Atölyede çalışanların yüzde 90'dan fazlasının kadınlardan oluştuğunu ifade eden Yıldırım, "Burada hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz hem de ailemize ekonomik anlamda destek veriyoruz. Çok memnunum. Ustalarımız bize çok iyi eğitim veriyor. Daha önce tekstil fabrikasında hiç çalışmamıştım ama burada aldığım eğitimler sayesinde erken öğrendim. Güzel gömlek ve tişörtler yapıyoruz." dedi.

Nazar Çiçek ise "Çaldıran'da tekstil fabrikasının açılması bizim için büyük bir avantaj oldu. Bu yatırımların devam etmesini istiyoruz. Okul okuyan 2 kardeşim var, onların ihtiyaçlarını karşılıyorum." ifadesini kullandı.

