Tekstil işçisi kadın kurduğu atölyeyle işveren olmanın mutluluğunu yaşıyor

GÖKHAN DÜZYOL - Aydın'da tekstil atölyelerinde işçi olarak çalışırken tıp fakültesini kazanan kızının desteğiyle kendi atölyesini kuran kadın girişimci, 5 çalışanıyla medikal forma siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Batman'dan 1998 yılında çalışmak için İstanbul'a giden Cevriye Muratoğlu (43), evlendikten sonra 2009 yılında Aydın'a yerleşti.

Tekstil atölyelerinde çalışan Muratoğlu'nun iki kızından biri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, diğeri de Adnan Menderes Üniversitesi'nde hemşirelik bölümünü kazandı.

Çocuklarına eğitimlerinde destek olmak için çalışmaya devam eden Muratoğlu, tıp fakültesini kazanan kızının cesaretlendirmesi ve devletten aldığı destekle kendi atölyesini kurdu.

Salgın sürecinde artan medikal forma talebine yanıt vermek üzere yıllardır edindiği bilgi ve deneyimi kendi iş yerinde uygulayan Muratoğlu, kendisi gibi 5 kadına da istihdam sağladı.

Kızının Latince'de "hayat" anlamına gelen Vita markasıyla tescillediği önlük ve formaları medikal malzeme bayilerine satan ve internet üzerinden pazarlayan Muratoğlu, işveren olmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Herkes duyduğunda şoke olmuştu"

Muratoğlu, AA muhabirine daha önce kendi işini kurmayı hiç düşünmediğini, eşinin ve kızının desteğiyle maceraya atıldığını, hayatının en doğru kararını verdiğine inandığını söyledi.

Kızı üniversiteye başlayınca medikal formalara çok talep olduğunu gördüklerini söyleyen Muratoğlu, KOSGEB'in 80 bin liralık desteğini alarak atölye kurduğunu kaydetti.

İşi ilk kuracağı zaman eşi başta olmak üzere çevresindeki birçok kişinin kendisine inanmadığını dile getiren Muratoğlu, şöyle konuştu:

"Herkes duyduğunda şoke olmuştu. Bana 'Bu zamanda atölye açılır mı? Kapat hemen' dediler. Doktor, hemşire forması sürekli giyilen, salgın sürecinde de ihtiyaç olan bir şeydi. O yüzden kimseyi önemsemedim. 'Bu işi yapacağım' diyerek inat ettim. Eşim şu an hala inanamıyor. İşlerimin buraya kadar geleceğini o da bilmiyordu. Çok şükür, iyi ki girmişim. Birinin maaşını verdiğim zamanki mutluluk bambaşka bir şey. Çok şükür bu süreçte de ayaktayız."

- Kadınlara cesur olun tavsiyesi

Ürünlerini medikal malzeme bayilerine gönderdiğini, internet üzerinden de satış yaptığını anlatan Muratoğlu, markasını büyüterek daha fazla kişiye istihdam sunmak istediğini aktardı.

Ürünleri iyi kumaşlarla ve kaliteli işçilikle hazırladıklarını, kalitelerine güvendiklerini söyleyen Muratoğlu, "Ürünlerimi alanlar bir kez daha almak için geliyor. Bir yıl içinde bu kadar fazla talebin olması bile beni bile şaşırtıyor." diye konuştu.

Devlet desteğinin iş yerini açmasındaki payının çok önemli olduğuna dikkati çeken Muratoğlu, kadınların hayallerini gerçekleştirmek için cesur olması gerektiğini vurguladı.

Kadınların kendi ayaklarının üzerinde durması ve neler yapabileceklerini göstermeleri gerektiğini ifade eden Muratoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadınlar olarak yapamayacağımız iş yok. Her şeyi yaparız. Yeter ki isteyelim. Kadınlarla çalışmak çok güzel bir duygu, kendi işimin sahibi olmaktan mutluyum. İşçilerle birlikte kendim de çalışıyorum. Kendi dükkanıma gelince mutlu oluyorum, huzur buluyorum."

