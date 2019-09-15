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Teksüt Bandırma 88 - 71 Galatasaray Doğa Sigorta

BASKETBOL HABERLERİ  | 15.09.2019 20:10 | Son Güncelleme

Erkek basketbol takımları arasında düzenlenen Gloria Kupası'nda Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-71 yendi.

Teksüt Bandırma 88 - 71 Galatasaray Doğa Sigorta

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen turnuvanın son gününde Teksüt Bandırma, Galatasaray Doğa Sigorta ile karşı karşıya geldi.

Maçın ilk periyodu 24-16 Teksüt Bandırma'nın üstünlüğü ile biterken, Teksüt Bandırma devreyi de 44-38 önde kapattı. Maçın üçüncü periyodu 61-61 eşitlikle sona ererken, Teksüt Bandırma maçı 88-71 kazandı.

Bu sonuca göre Teksüt Bandırma turnuvayı üçüncü, Galatasaray Doğa Sigorta ise dördüncü olarak tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Teksüt Bandırma Galatasaray Doğa Sigorta

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