Tel Abyad'da sağlık alanında yürütülen çalışmalar incelendi

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad'da sağlık merkezlerinde inceleme yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gülüm ile beraberindeki yöneticiler, Tel Abyad İnsani ve Teknik Yardım Hastanesi'ni ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gülüm, yaklaşık 3 yıl önce hizmete başlayan hastanede günlük ortalama 900 poliklinik muayenesi ile 15 ameliyat yapıldığını söyledi.

Gülüm, 85 yataklı serviste, 19 farklı branşta poliklinik hizmeti verildiği hastanede, 4 ameliyathane odası, 12 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım, 5 yataklı yetişkin yoğun bakım bölümü bulunduğunu kaydetti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli çalışmalar yapıldığına dikkati çeken Gülüm, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanlarının tamamı ile birlikte Tel Abyad bölgemizi ziyaret ettik. Buradaki sağlık tesislerini, yürütülen sağlık hizmetlerini yerinde görme fırsatı bulduk. Memnuniyetle ifade etmek isterim ki bu 2,5 yıllık süre içerisinde verilen sağlık hizmeti oldukça nitelikli bir hale gelmiş. Yeni yoğun bakımlar, yeni servisler, yeni tıbbi cihazlar ilave edilmiş. Sağlık hizmet sunumu içerisine bunları yerinde gördük. Hastalarımızla sohbet etme fırsatımız oldu. Memnuniyet oranları oldukça yüksekti. Sağlık çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını çok iyi gördük."

