YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Telefon bayisinde iki kadını tabancayla yaralayan sanığın 32 yıl hapis cezası onandı

Telefon bayisinde iki kadını tabancayla yaralayan sanığın 32 yıl hapis cezası onandı

05.01.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefon bayisinde iki kadını tabancayla yaralayan sanığın 32 yıl hapis cezası onandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 3 yıl önce bir telefon bayisinde 2 kadın görevliyi yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa verilen 32 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Kasım 2020'deki karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık P.T'ye müştekiler T.Y. ve A.D'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıl hapis ve 1200 lira adli para cezasına çarptırdığı P.T'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık avukatı, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı.

Başvuruların reddine karar veren daire, mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Sanık avukatı, istinaf mahkemesi kararının ardından Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, başvurunun reddine karar vererek, P.T. hakkında verilen cezaları onadı.

- Süreç

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 18 Nisan 2019'da bir telefon bayisine gelerek burada çalışanlarla konuşmaya başlayan şüpheli P.T, daha sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerinde taşıdığı tabancayla bayi çalışanlarına ateş etmiş, olayda T.Y. ve A.D. yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Geleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecekGeleceğin aşçıları Sodexo ve üniversite iş birliğinde Sapanca'da yetiştirilecek
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Sakarya Adapazarı

Sakarya Namaz Vakitleri 5 Ocak Çarşamba

İmsak
06:45
Sabah
08:16
Öğle
13:09
İkindi
15:30
Akşam
17:51
Yatsı
19:17

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 5 Ocak Çarşamba

Kent Eczanesi
Yenikent
Sakarya Eczanesi
Adapazari
Utku Eczanesi
Adapazari
Tuba Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Bahar Eczanesi
Erenler
Üstün Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kırklareli'nde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Kars'ta köye inen aç kurtların köpeği götürme anı güvenlik kamerasında

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.