Telefon bayisinde iki kadını tabancayla yaralayan sanığın 32 yıl hapis cezası onandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, 3 yıl önce bir telefon bayisinde 2 kadın görevliyi yaraladığı gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığa verilen 32 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi 24 Kasım 2020'deki karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanık P.T'ye müştekiler T.Y. ve A.D'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15'er yıl hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçundan 2 yıl hapis ve 1200 lira adli para cezasına çarptırdığı P.T'nin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanık avukatı, Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına ilişkin Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine istinaf başvurusu yaptı.

Başvuruların reddine karar veren daire, mahkemenin kararını hukuka uygun buldu.

Sanık avukatı, istinaf mahkemesi kararının ardından Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, başvurunun reddine karar vererek, P.T. hakkında verilen cezaları onadı.

- Süreç

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 18 Nisan 2019'da bir telefon bayisine gelerek burada çalışanlarla konuşmaya başlayan şüpheli P.T, daha sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle üzerinde taşıdığı tabancayla bayi çalışanlarına ateş etmiş, olayda T.Y. ve A.D. yaralanmıştı.

