Telefon hayali kurarken 14 bin TL dolandırıldı

Akıllı telefon sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, sosyal medya aracılığıyla satış yapan dolandırıcılar tarafından mağdur ediliyor. Türkiye genelinde yaşanan bu dolandırıcılık olayının bir benzeri de Tatvan’da meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, telefona ihtiyacı olan Barış Karaca adlı vatandaş, akraba tavsiyesi ile bir sosyal medya hesabından telefon aramaya koyuldu. Karaca, piyasadaki ünlü markanın orijinal ürününü 14 bin TL’ye görünce ilk olarak şüphelendi. Daha sonra güvendiği kişiler aracılığıyla sosyal medyadan beğendiği telefonu almayı kabul eden Karaca, 14 bin TL ödeyerek telefonu sipariş etti.

13 Ekim tarihinde sosyal medyadan sipariş verdiği cep telefonunu 3 gün sonra kargodan alıp heyecanla paketlenen telefonu açan Karaca, incelemesi sonucu replica (kopya) olduğunu anladı. Paketin içinden çıkan taklit edilmiş telefon ile dolandırıldığını anlayan Karaca, satın aldığı 14 bin TL’lik ürünün aslında orijinal olmadığını öğrenmesiyle birlikte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Savcılıkta hakkını aramaya koyulan Karaca, şimdi ise dolandırıcıların yakalanmasını isteyerek vatandaşların görmeden bir ürünü sosyal medya hesaplarından almamaları konusunda uyarıda bulundu.

Yaşanan olayın ardından telefonu satan ve Karaca’nın iddiasına göre insanları dolandıran şahıslar konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.

“SİZİ MAHCUP ETMEYECEĞİZ”

Telefona ihtiyacının olduğunu bilen akrabalarının sosyal medyadaki hesaptan güvenerek telefon alabileceğini söylediklerini açıklayan Karaca, “Dayıoğlum bana teyzesinin oğlunun telefon sattığını söyledi. Konuşmamız için sosyal medya hesabını verdi. Şahısla görüştük. Son model bir telefonun fiyatını sorduk. Fiyatı da 14 bin TL olduğunu söyledi. Fiyatı bana da uygun geldiği için irtibata geçtik. Pazarlığında pek güvenemediğim için bu sefer de abisi, teyze çocuklarını arayarak böyle bir durum olduğunu söyledim. Güvenip alabileceğimi söylediler. Ondan yola çıkarak T.Ç. ile pazarlığımızı yaptık. F.Ç. adlı kişinin IBAN’ını attı. Ama F.Ç.’ye ait olmadığı çıkınca bu sefer M.Ç., yani ablasının IBAN numarasını attı.

14 bin TL’yi hesabına gönderdim. ‘Akrabayız’ diye bir sıkıntı olmayacağını ve ‘sizi mahcup etmeyiz’ denildiğini söyledi. Telefon İstanbul Arnavutköy’den kargoyla çıkış yaptı. 3 gün sonra elime ulaştı. Ben de telefondan pek anlamadığım için telefoncuya götürdüm. Telefoncu bu ürünün replika olduğunu, yani içi Android dışı iOS olduğunu söylediler. T.Ç. bana ‘abi ben size replika olduğunu söylediğimi biliyordum’ diye ifadeler kullandı ve yalanlıyordu. Bunun üzerine F.Ç.’nin numarasını isteyerek paramın iadesini istedim. ‘İademiz yok’ dediler. Bu sefer ikisini konferans görüşmeye alınca da F.Ç. telefonu gönderen kişi T.Ç.’nin sizi kandırdığını söyledi. Yani dolandırdığını söyledi. ‘Ben replika ürün satıyorum ama T.Ç. size böyle bir şey olduğunu söylemedi’ dedi. F.Ç.’nin ailesiyle görüştüm. Bunun üzerine bir hafta süre vardı. Bir hafta süreyle beni beklettiler. Bu sefer rahat bir şekilde gidip soruşturma açabilirsiniz denildi” dedi.

“YAŞIM REŞİT DEĞİL BEN CEZA ALMAM”

Pazarlığı yaptığı kişinin reşit olmadığını ve bundan dolayı çok rahat olduğunu dile getiren Karaca, “Bunun için savcılığa başvuruda bulundum. Savcılıktan da bize takipsizlik kararı geldi. Dava açmaktan serbest bırakılabilir yazılmış. Yine ben gerekli yerlere şikayette bulunacağım. Davamı açacağım” diye konuştu.

“AKRABA KURBANI OLDUM”

Maddi ve manevi mağduriyetinin olduğunu dile getiren Karaca, “Akrabalarıma güvenmeseydim bir ürünü görmeden almazdım. Telefonun orijinal olup olmadığını sordum onlara. ‘Abi sıkıntı yok, telefonumuz orijinal ve bir sıkıntı yok’ dediler. Telefon elimize gelince replika geldi. Ben de telefon hakkında bilgi istedim. Dedim hani Irak malı mı, nerenin malı bu? Diye sorunca da o da ‘bende kalsın’ dedi” şeklinde konuştu.

“BİR ÜRÜNÜ GÖRMEDEN ALMAYIN”

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Karaca, “Telefonu ya da bir ürünü görmeden almamalarını tavsiye ediyorum. Güvenli sitelerden alışveriş yapsınlar. Sosyal medya hesabından milleti dolandırıyorlar. O tür yerlerden telefon almasınlar diyorum. Avukatla görüştüm, dilekçe hazırlayıp tekrardan davamızı açacağız” dedi.

