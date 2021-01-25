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Telefon hırsızlığı tartışması kanlı bitti

25.01.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de iddialara göre "telefon hırsızlığı" yüzünden çıkan silah ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Fatih mahallesindeki bir oto yıkama tesisinde yaşanan olayda, E.B.

Eskişehir’de iddialara göre "telefon hırsızlığı" yüzünden çıkan silah ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Fatih mahallesindeki bir oto yıkama tesisinde yaşanan olayda, E.B. ve arkadaşı T.V. ile iş yeri çalışanları arasında telefon hırsızlığından dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Z.K. üzerinde taşıdığı bıçakla, E.B.’yi göğsünden yaraladı. T.V. ise üzerinde taşıdığı tabancayla Z.K.’ya ateş ederek yaraladı. Yaralanan Z.K. ile E.B., olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı E.B.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken iki yaralının da tedavileri devam ediyor.
Kavga olayı ile ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahla yaralama olayını gerçekleştiren T.V.’nin, Kurtuluş mahallesinde bulunan bir evde saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonla polis ekipleri, kavga olayının zanlısı T.V.’nin yanı sıra, evde bulunan S.C., hakkında arama kararı bulunan A.B. ve E.T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
Evde yapılan aramalarda ise silahla yaralama olayında kullanılan tabancanın yanı sıra sentetik hap, metanfetamin ve bonzai ele geçirildi.

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