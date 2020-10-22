Telefon israfı milli serveti eritiyor

Pandemi sürecinde dünya genelinde ekonomik buhran yaşanırken, ihtiyaç dışı akıllı telefon alımı ve telefon israfı milli serveti tüketiyor.

Etkilerini sürdüren Covid-19 salgını nedeniyle dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ekonomik sorunlar devam ediyor. Türkiye’de tüketicilerin en sık alışveriş yaptığı ürünlerin başında akıllı telefonlar geliyor. Sürekli çıkarılan yeni model akıllı telefonlar, kullanıcıları ihtiyacı olmasa bile telefonlarını yenilemeye itiyor. Diğer yandan maliyeti ucuz olduğu için alınan ve kullanıcıların ihtiyacını karşılamayan telefonlar da milli servetin boşa harcanmasına yol açıyor. Uzmanlar telefonların öncelikle ihtiyaca göre alınmasını ve kullanıcıların ellerindeki telefonların düşük maliyetli yükseltmelerle kullanılabileceğini vurguluyor.

“Harcadığımız sadece kendi paramız değil milli servet”

Akıllı telefon alırken ihtiyacı tam anlamıyla karşılayan seçeneklere yönelmek gerektiğini belirten telefon satıcısı ve tamircisi Korkmaz Sönmez, “Pandemiden kaynaklı olarak bir buhran dönemindeyiz. Bu sebepten ötürü bizlerin de artık bireysel olarak bazı harcamalarımızı kısmamız gerekiyor. Telefon sektörüyle ilgili olarak; telefon ihtiyacımız doğduğunda gidip ihtiyacımız olanı almamız gerekiyor. Benim ihtiyacımı 3 bin liralık bir telefon görüyor, ama arkadaşımda 7 bin liralık bir telefon var ve onu almak istiyorum. Durum böyle olunca zarara giriyoruz. Bunun diğer etmenleri ile birlikte harcadığımız sadece kendi paramız değil. Burada bir milli servet harcıyoruz. Öncelikle bu durumda ihtiyaçlarımızı belirlememiz gerekir. Telefonu oyun, işletme veya farklı hangi amaçla kullanacaksak ona göre almamız gerek. Pahalı telefonlara servet ödemeyin diyoruz, ancak çok ucuz telefonlar da almayın. Bin liraya maliyeti ucuz gelen bir telefon alıyoruz, ancak ettiğiniz masrafla birlikte yine zararda oluyorsunuz” şeklinde konuştu.