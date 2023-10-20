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Telefonla konuştu, sinir krizi geçirip kendini vurdu

20.10.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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Çorum’da telefonla konuştuktan sonra sinir krizi geçiren genç, pompalı tüfek ile kendini vurarak ağır yaraladı.

Telefonla konuştu, sinir krizi geçirip kendini vurdu

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahabey Caddesi üzerinde telefonla konuşan Alican K. (24) sinir krizi geçirerek pompalı tüfek ile kendini vurdu. Silah sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi. Olaydan sonra ağır yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Cadde bir süre trafiğe kapatılırken Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma yaptı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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