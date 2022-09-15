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Telefonlara sahte mesaj göndererek dolandırıcılık yapan 24 şüpheli yakalandı

15.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 260 kişiyi dolandırdığı tespit edildi

Telefonlara sahte mesaj göndererek dolandırıcılık yapan 24 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, telefonlara sahte mesaj göndererek dolandırıcılık yapan 24 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile SİBER Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, telefonlara "Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızda oluşan zarardan dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır, en kısa sürede iletişime geçiniz." içerikli sahte mesaj göndererek dönüş yapan mağdurlara kendilerini uzlaştırmacı, avukat, kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelilerin telefonla 260 kişiyi 1 milyon 500 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Elazığ, İstanbul, Antalya ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, dolandırıcılık yaparken kullanıldığı değerlendirilen 55 cep telefonu, 66 simkart, 12 hafıza kartı, 10 USB bellek, 18 bilgisayar, tablet, ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Elazığ

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