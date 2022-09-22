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Telekomünikasyon operatörleri için metaverse fırsatlar barındırıyor

22.09.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EY Türkiye Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) Sektör Lideri Emre Beşli: - "Bir platform olarak henüz başlangıç aşamasında olan metaverse, telekom operatörlerine müşteri deneyimini daha da iyileştirmek, yenilikçi hizmetler aracılığıyla yatırımlardan gelir elde etmek ve operasyonel verimliliklerini artırmanın da aralarında olduğu birçok yeni fırsat sunuyor" - "Biz telekomünikasyon sektöründeki şirketlere, metaversenin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için değişimin temel boyutlarını keşfetmelerini ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyoruz"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY'nin (Ernst & Young) hazırladığı "Telekom operatörleri için metaverse" analizine göre, telekom operatörleri metaversede hem kendilerini geliştirebilecek hem de avantajlara sahip olabilecek.

EY'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yayınladığı "Telekom operatörleri için metaverse" analizinde metaversenin sunduğu fırsatları değerlendirmek isteyen telekom şirketlerinin geleneksel yaklaşımların ötesine geçen yeni yeteneklere ve hizmetlere yönelmesi gerektiğine işaret etti.

EY analizi, metaversenin kişilere ve işletmelere etkileşim, ticaret ve oyun alanlarında yepyeni bir ufuk açtığına ve fiziksel dünyanın kısıtlamalarını aşarken yepyeni verimlilik ve üretkenlik seviyeleri sunduğuna dikkati çekiyor. Analize göre, metaverse tıpkı daha önceki devrim niteliğindeki diğer büyük teknoloji atılımları gibi katılmakta geç kalanlar için geride kalma riski de taşıyor.

Analiz, telekom operatörlerinin metaverseyi kendileri için fırsata çevirecek 7 yöntemi şöyle sıralıyor:

"İnsan arayüz donanımının gelişimine ve yayılmasına katkı sağlamak, lider bağlantı sağlayıcısı olmak, yenilikçi servisler sağlamak üzere konumlanmak, ileri düzey analitik ve yapay zekâ yetenekleri geliştirmek, güvenlik, gizlilik ve güven metaverse hizmetlerinin merkezinde olması, metaverse için platformlar geliştirmek, ekosistemin düzenleyicileri arasında olmak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Telekomünikasyon, Medya ve Teknoloji (TMT) Sektör Lideri Emre Beşli, metaversenin gelişiminde, büyük teknoloji oyuncuları gibi telekom operatörlerinin de etkin ve önemli bir role sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bazı gelişmiş pazarlarda, metaverseyi hayata geçirmek için farklı teknolojilerin en iyi şekilde nasıl bir arada kullanılabileceğine odaklanan araştırmalar sürüyor. Bir platform olarak henüz başlangıç aşamasında olan metaverse, telekom operatörlerine müşteri deneyimini daha da iyileştirmek, yenilikçi hizmetler aracılığıyla yatırımlardan gelir elde etmek ve operasyonel verimliliklerini artırmanın da aralarında olduğu birçok yeni fırsat sunuyor. Telekom operatörleri bu alanda hem kendi geliştirebilecekleri hem de katılabilecekleri ekosistemlerde benzersiz konum ve avantajlara sahip. Teknoloji devleri ve çevrim içi oyun geliştiricilerin yanı sıra telekomünikasyon operatörleri, 5G, bulut, analitik ve yapay zekâ (AI) gibi yeni gelişen teknolojilerden yararlanarak rollerini sadece şebeke altyapısı sağlayıcılığı ile kısıtlı olmaktan çıkartabilir. Biz telekomünikasyon sektöründeki şirketlere, metaversenin sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için değişimin temel boyutlarını keşfetmelerini ve yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyoruz.”

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