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Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finalini Cüneyt Çakır yönetecek!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 07.05.2018 14:51 | Son Güncelleme

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin hakemi belli oldu. Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe finalini Cüneyt Çakır yönetecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası finalini Cüneyt Çakır yönetecek!

Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçını Cüneyt Çakır yönetecek.

Diyarbakır Stadyumu'nda 10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.

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Fenerbahçe Teleset Mobilya Akhisarspor

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