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  4. TEM Otoyolu’nda kaza yapan kamyondan düşen cam damacanalar trafiği kilitledi

TEM Otoyolu’nda kaza yapan kamyondan düşen cam damacanalar trafiği kilitledi

15.09.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü üzerinde cam damacana su taşıyan kamyon önündeki araca çarparak kazaya karıştı.

Kamyonun kasasından düşen cam damacanalar trafiği kilitledi. Trafik yoğunluğu dron ile görüntülendi.

Kaza, TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü Edirne istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketi olan Hamidiye’ye bağlı kamyonun sürücüsü trafikte seyir halindeyken önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun brandasından 15 litrelik cam damacanalar yola dökülerek kırıldı. Kırılan camlardan dolayı seyir halindeki bir araç zarar gördü. Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve İBB’ye bağlı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını tek şeritten sağladı. İBB personeli de yola dökülen camları temizlemek için çalışma gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından trafik akışı normale döndü.

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