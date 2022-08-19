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TEM Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

19.08.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu'nda yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otoyolun Sultangazi istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, Karadeniz Mahallesi sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını kapladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otomobilde büyük çaplı hasar oluştu.

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