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TEM’de tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ağır yaralı

İHA İHA
01.02.2024 08:48 | Son Güncelleme:
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TEM otoyolu Kocaeli geçişinde tırla çarpışan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

TEM’de tırla çarpışan otomobil kağıt gibi ezildi: 2 ağır yaralı

Kaza, TEM Otoyolu Gebze Gişeleri mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden Y.M. hakimiyetindeki 35 BRS 295 plakalı tır ile R.A. idaresindeki 06 KC 702 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışmamanın şiddetiyle sürüklenen otomobil kağıt gibi ezilirken sürücü R.A. ve H.N. isimli yolcu araçta sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri R.A. ve H.N.’yi otomobilin kapsını keserek çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.A. ve H.N çevre hastanelere sevk edildi.

Öte yandan, kaza sebebiyle TEM otoyolunun Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

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