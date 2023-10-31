MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Temel İçgüdü'nün yıldızı Sharon Stone'un tarzı olay oldu! O pozu efsane bacak sahnesini hatırlattı

Temel İçgüdü'nün yıldızı Sharon Stone'un tarzı olay oldu! O pozu efsane bacak sahnesini hatırlattı

31.10.2023 13:31 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Michael Douglas ile başrolü paylaştığı Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan ABD'li ünlü oyuncu Sharon Stone'un tarzı sosyal medyada gündem oldu. Ünlü ismin pozu filmdeki efsane bacak sahnesini hatırlattı.

Temel İçgüdü'nün yıldızı Sharon Stone'un tarzı olay oldu! O pozu efsane bacak sahnesini hatırlattı

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Sharon Stone, rol aldığı 1992 yapımı 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filmiyle büyük ses getirmeyi başarmıştı. Stone, yıllara rağmen korumayı başardığı güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

89+

Ünlü oyuncunun Instagram hesabında paylaştığı poz olay oldu.

589

Sharon Stone'un pozunu gören Instagram kullanıcıları 'Temel İçgüdü havası alıyorum' gibi yorumlarda bulunarak oyuncuya duydukları hayranlığı dile getirdiler.

'TEMEL İÇGÜDÜ' İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Başrolünü Amerikalı oyuncu Michael Douglas’la paylaşan Stone, geçtiğimiz yıl dikkat çeken bir itirafta bulunmuş ve filmdeki düşük ücreti nedeniyle sette kullanılan kostümlerin tamamına el koyulduğunu açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, kendisini şöhrete kavuşturan filmden 500 bin dolar kazandığını, filmdeki partneri ABD'li aktör Michael Douglas'ın ise 14 milyon dolar aldığını ifade etmişti.

İlginizi Çekebilir

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirimlere ek çok al az öde fırsatı sizleri bekliyor

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirimlere ek çok al az öde fırsatı sizleri bekliyor

 Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Canlı ve parlak saçlar! Kuaförlerin de tercihi, şimdi indirimde

Canlı ve parlak saçlar! Kuaförlerin de tercihi, şimdi indirimde

 Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

 Lancome parfümlerde 1000 TL'ye varan kupon fırsatı ve dahası

Lancome parfümlerde 1000 TL'ye varan kupon fırsatı ve dahası

Günün Magazin olayları

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konuğunun dekoltesini görünce dayanamadı! 'Türkan Şoray mısın?' Konuğunun dekoltesini görünce dayanamadı! 'Türkan Şoray mısın?'
Yeşilçam'ın yıldızı sağlık durumunu açıkladı!Yeşilçam'ın yıldızı sağlık durumunu açıkladı!
Değişimiyle gündem oldu! Pozlarına yorum yağdıDeğişimiyle gündem oldu! Pozlarına yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Michael Douglas Sharon Stone Temel İçgüdü Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Evlilik teklifinde kayınvalide rolü çaldı! Romantizmi engelledi

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Kamyonla araba çarpıştı! Trafik kapandı

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Çevrimiçi haritalardan İsrail silindi! Çin'den cevap gecikmedi

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.