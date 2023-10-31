Temel İçgüdü'nün yıldızı Sharon Stone'un tarzı olay oldu! O pozu efsane bacak sahnesini hatırlattı

Dünyaca ünlü Amerikalı oyuncu Sharon Stone, rol aldığı 1992 yapımı 'Basic Instinct' (Temel İçgüdü) filmiyle büyük ses getirmeyi başarmıştı. Stone, yıllara rağmen korumayı başardığı güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabında paylaştığı poz olay oldu.

Sharon Stone'un pozunu gören Instagram kullanıcıları 'Temel İçgüdü havası alıyorum' gibi yorumlarda bulunarak oyuncuya duydukları hayranlığı dile getirdiler.

'TEMEL İÇGÜDÜ' İTİRAFI OLAY OLMUŞTU

Başrolünü Amerikalı oyuncu Michael Douglas’la paylaşan Stone, geçtiğimiz yıl dikkat çeken bir itirafta bulunmuş ve filmdeki düşük ücreti nedeniyle sette kullanılan kostümlerin tamamına el koyulduğunu açıklamıştı.

Ünlü oyuncu, kendisini şöhrete kavuşturan filmden 500 bin dolar kazandığını, filmdeki partneri ABD'li aktör Michael Douglas'ın ise 14 milyon dolar aldığını ifade etmişti.