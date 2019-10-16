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Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Amerika'da yaşayan ablası Zeynep Korel'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalar sonrası koruma kararı aldıran Bergüzar Korel, olay hakkında ilk açıklamayı yaptı.

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Yurt dışında evlere temizliğe gittiğini açıklayan ve Bergüzar Korel'in evliliği ile ilgili yaptığı yorumlar oldukça ses getiren Zeynep Korel, kendisi hakkında aldırılan koruma kararı nedeniyle sessizliğini koruyor.

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Olay hakkında hiçbir açıklama yapmayan dört aylık hamile Bergüzar Korel ise, geçtiğimiz gün eşiyle birlikte hastaneye giderken görüntülendi ve ablası hakkında ilk kez konuştu. Korel, şu ifadelere yer verdi:

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O paylaşmayı tercih etti: "Biz her zaman ailecek bütün aile fertlerimizin seçimlerine, hayatlarına hep saygı duyduk. O kendisi paylaşmayı tercih etti. Onun tercihidir. Saygı duyuyoruz."

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NE OLMUŞTU?

Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar Korel'in evliliğinin kötü gittiğini, eşi Halit Ergenç'le tartıştığı iddialarıyla dikkatleri üzerine çekmiş, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine Bergüzar Korel, koruma kararı aldırmıştı.

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İŞİNİ ANLATMIŞTI

Ayrıca Korel'in ABD'de evlere temizliğe gittiği, 70 liraya köpek gezdirdiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Zeynep Korel, çalışmak kötü bir şey değil, bunun daha aşağısı olamaz demişti.

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ZEYNEP KOREL KİMDİR?

Zeynep Korel, Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın büyük kızı. 1971 doğumlu olan Zeynep Korel sinema dünyasının ünlü isimlerinden, Bergüzar Korelin de ablası.

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Evlendikten sonra Amerika'ya taşınan Zeynep Korel bundan önce, Teksas, Londra ve Peruda yaşamıştı. İki yıl yaşadığı Peru'da gördüğü renkli, hareketli hayatın izlerini taşıyan çantalar tasarlamaya başladı.

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Bunları da Piura by Zeynep Korel adı altında topladı. Korel, kendini henüz tasarımcı olarak görmese de çantaları hem kendi sitesinde hem de satışının yapıldığı anlaşmalı mağazalarda büyük ilgi görüyor.

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Özellikle seyahat ettiği ülkelerden el yapımı çantalar alarak başladığı bu hobiyi daha sonrasında profesyonel iş yaşamına da taşımıştı.

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Çantalarının tasarımı beğeni toplayan ünlü isim ilk tasarım çantasının Peru'dan almış olduğu düz siyah bir çanta olduğunu ve etrafı tarafından bu tasarımın çok beğenildiğini aktarmıştı.

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