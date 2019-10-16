Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Yurt dışında evlere temizliğe gittiğini açıklayan ve Bergüzar Korel'in evliliği ile ilgili yaptığı yorumlar oldukça ses getiren Zeynep Korel, kendisi hakkında aldırılan koruma kararı nedeniyle sessizliğini koruyor.

Olay hakkında hiçbir açıklama yapmayan dört aylık hamile Bergüzar Korel ise, geçtiğimiz gün eşiyle birlikte hastaneye giderken görüntülendi ve ablası hakkında ilk kez konuştu. Korel, şu ifadelere yer verdi:



O paylaşmayı tercih etti: "Biz her zaman ailecek bütün aile fertlerimizin seçimlerine, hayatlarına hep saygı duyduk. O kendisi paylaşmayı tercih etti. Onun tercihidir. Saygı duyuyoruz."



NE OLMUŞTU?

Zeynep Korel, kardeşi Bergüzar Korel'in evliliğinin kötü gittiğini, eşi Halit Ergenç'le tartıştığı iddialarıyla dikkatleri üzerine çekmiş, yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bunun üzerine Bergüzar Korel, koruma kararı aldırmıştı.

İŞİNİ ANLATMIŞTI

Ayrıca Korel'in ABD'de evlere temizliğe gittiği, 70 liraya köpek gezdirdiği ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Zeynep Korel, çalışmak kötü bir şey değil, bunun daha aşağısı olamaz demişti.