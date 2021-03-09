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Temizlik Benim İşim neden yok? Kaldırıldı mı?

09.03.2021 16:59 | Son Güncelleme:
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Temizlik Benim İşim neden yok? Kaldırıldı mı?

Temizlik Benim İşim hafta içi FOX ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. İzleyicilerin severek takip ettikleri Temizlik Benim İşim programı bugün yayın saatinde ekranda yoktu. Temizlik Benim İşim programını göremeyen izleyiciler ise arama motorları üzerinden “Temizlik Benim İşim neden yok?” sorusuna cevap aradı. Peki Temizlik Benim İşim neden yok? Kaldırıldı mı?

Temizlik Benim İşim programının sıkı takipçileri bugün yayın saatinde programı göremeyince “Temizlik Benim İşim neden yok?” sorusunu merak etti. Hafta içi her Salı ve Çarşamba FOX TV ekranlarında yayınlanan Temizlik Benim İşim neden yok? Kaldırıldı mı? Temizlik Benim İşim final mi yaptı?

TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK?

FOX TV ekranlarında dün yeni bölümü yayınlanan ekranların sevilen programı Temizlik Benim İşim bugün yayınlanmadı. Temizlik Benim İşim programının son iki bölümü ve Cuma günü yayınlanan hafta finali ekranlarda yayınlanmadı. Bugün de yayın akışında olmayan program için, final mi yaptı sorusu akıllara geldi. İzleyicilerin merakla beklediği programla ilgili açıklama geldi.

Kadir Ezildi’ nin sunduğu Temizlik Benim İşim programı artık dijital kanal üzerinden yayın hayatına devam edecek. Her Salı ve Çarşamba FOX TV’ de yayınlanan Temizlik Benim İşim programın, artık FOX’un dijital ortamında sunulması kararı verildi. Temizlik Benim İşim programı 10 Mart itibariyle dijitalde yayına başlayacak.

KADİR EZİLDİ

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. Anne tarafından Bayburt baba tarafından ise Konyalı olan Kadir Ezildi, FOX ekranlarının yeni yarışması Temizlik Benim İşim de sunucu olarak izleyici karşısına çıkıyor. İstanbul’da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Kadir Ezildi’nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir Ezildi, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaştı ve reklam filmlerinde yer aldı.

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FOX
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