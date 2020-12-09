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Temizlik görevlilerinin yaprak mesaisi

KOCAELİ HABERLERİ  | 09.12.2020 16:06 | Son Güncelleme

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağaç yapraklarının altyapıda aksaklıklara yol açmaması için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun olduğu parklarda, caddelerde altyapıda aksaklıklara yol açmaması dolayısıyla dökülen yaprakları temizliyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ağaç yapraklarının altyapıda aksaklıklara yol açmaması için temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış ayının başlamasıyla birlikte vatandaşların yoğun olduğu parklarda, caddelerde altyapıda aksaklıklara yol açmaması dolayısıyla dökülen yaprakları temizliyor. Çalışma kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirli program çerçevesinde mahalle mahalle çalışma gerçekleştiriyor. Altyapı aksaklıklarına sebebiyet vermesi dışında çevre estetiğine de özen gösterdiklerini belirten yetkililer, “Ekiplerimiz, hem hijyeni, hem de görsel estetiği sağlamak üzere yoğun bir şekilde çalışıyor. Amacımız şehrimize en kaliteli hizmeti sunabilmek” dedi.

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