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Temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar kamerada

BOLU HABERLERİ  | 30.09.2020 21:07 | Son Güncelleme

Temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar kamerada

Bolu'da temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyede çalışan bir temizlik görevlisinin yol kenarındaki kargayı elleriyle beslediği görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bölgede bulunan bir apartmanın balkonundan çekilen videoda, yol kenarındaki karganın, bir temizlik görevlisinin önüne doğradığı ekmek parçalarını, sonra da elindeki ekmediği yediği anlar görülüyor.

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