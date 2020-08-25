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Tempo bir saniye bile düşmüyor! İşte en heyecanlı kaçış temalı diziler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Aksiyonu bol olan dizileri sevmeyenimiz yoktur herhalde. Çoğunluk tarafından her zaman sevilen ve birçok türü içinde barındıran bu yapımlar, bazen bilim kurgu bazen de gerçek hayattan esinlenen öyküleriyle karşımıza çıkabiliyor. İşte sizler için hazırladığımız ve keyifle izleyeceğiniz bir liste.

Tempo bir saniye bile düşmüyor! İşte en heyecanlı kaçış temalı diziler...

Suçsuz yere hapis yatanlar, polisten kaçan çeteler, deney uğruna adaya hapsedilenler, çözümü imkânsız gibi görünen cinayetler ya da suçsuzluğunu ispatlamak için kaçıp zaman kazanan ajanlar... Bu saydığımız türlerin hepsi aksiyonu bol, temposu ise bir hayli yüksek kaçış temalı dizilerin unsurları. İşte IMDB puanı en yüksek kaçış temalı dizi listesi.

KAÇAK

Listemize, 1963-1967 yılları arasında yayınlanan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran, Türkiye’de ise TRT ekranlarında yayınlanan kült bir dizi ile başlıyoruz. 4 sezon olan bu dizinin konusu; Dr. Richard Kimble, bir yanlışlık sonucu cinayetle suçlanarak gözaltına alınır. Tüm deliller aksini söylese de o suçsuz olduğunu söyler. Kendini kimseye inandıramayınca hapisten kaçıp başına türlü belalar açarak gerçek katili kendisi aramaya başlar. Altın Küre ödüllü bu filmi izlemenizi tavsiye ederiz.

PRISON BREAK

5 sezon süren dizide; Scofield, abisi Lincoln’un hapishaneye düşmesi ve idama mahkûm edilmesinin ardından, aynı hapishaneye suçlu olarak girer. Suçsuz olduğuna inandığı abisini kurtarmak için büyük bir kaçış planı hazırlayan Scofield’i bu hapishanede birçok olay beklemektedir.

WHITE COLLAR

Dizi toplam 6 sezondur. Yakışıklı Neal Caffrey tam bir suç dehasıdır ancak en büyük düşmanı FBI ajanı olan Peter Burke tarafından yakalanıp hapse yollanır. Maksimum güvenlikli bu hapishaneden kaçan Neal, FBI ajanı tarafından tekrar yakalanır. Hapse geri dönmek istemeyen yakışıklı dehamız, dedektife bir teklifte bulunur; suçlar konusundaki uzmanlığı diğer suçluları yakalamak için oldukça önemli. Dedektifimiz bu teklifi kabul edecek ve suçluların peşine birlikte düşerler.

NARCOS

Uyuşturucu baronu olan Pablo Escobar’ın hayatını konu alan dizinin 3 sezonu yayınlandı. 4. sezonu Meksika’da geçecek olan dizi kurgu olsa da genel olarak kişiler ve olaylar gerçeklere dayanıyor.

ALCATRAZ

Tek sezon olan dizi, en korunaklı ada hapishanesi olarak tarihe geçen Alcatraz’da yaşanan olayları konu alır. 1963 yılında 302 mahkûm bu hapishaneden kaçmıştır. Fakat ortada bir terslik vardır. 48 yıl sonra o dönemde kaçan mahkûmlar hiç yaşlanmamıştır ve günümüzde yeniden ortaya çıkarlar.

THE KING

Çoğu Güney Kore yapımı dizi gibi bu dizi de tek sezondur. 1994 ve 2020 yılı olarak iki farklı paralel evrende geçen dizide; kral olan babasının, amcası tarafından öldürülmesine şahit olan Lee Gon bu trajik ölümün yasını tutmaktadır. Bu olayın ardından amcası kayıplara karışır ve paralel evrene kaçar. Yıllar sonra bu evrenin giriş kapısını bulan Lee Gon amcasının peşine düşerken kurtarıcısıyla da karşılaşacaktır. Son yılların en iyi dizileri arasında olan bu yapımı izlemenizi tavsiye ederiz.

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