Tempo bir saniye bile düşmüyor! İşte en heyecanlı kaçış temalı diziler...

Suçsuz yere hapis yatanlar, polisten kaçan çeteler, deney uğruna adaya hapsedilenler, çözümü imkânsız gibi görünen cinayetler ya da suçsuzluğunu ispatlamak için kaçıp zaman kazanan ajanlar... Bu saydığımız türlerin hepsi aksiyonu bol, temposu ise bir hayli yüksek kaçış temalı dizilerin unsurları. İşte IMDB puanı en yüksek kaçış temalı dizi listesi.

KAÇAK

Listemize, 1963-1967 yılları arasında yayınlanan ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran, Türkiye’de ise TRT ekranlarında yayınlanan kült bir dizi ile başlıyoruz. 4 sezon olan bu dizinin konusu; Dr. Richard Kimble, bir yanlışlık sonucu cinayetle suçlanarak gözaltına alınır. Tüm deliller aksini söylese de o suçsuz olduğunu söyler. Kendini kimseye inandıramayınca hapisten kaçıp başına türlü belalar açarak gerçek katili kendisi aramaya başlar. Altın Küre ödüllü bu filmi izlemenizi tavsiye ederiz.

PRISON BREAK

5 sezon süren dizide; Scofield, abisi Lincoln’un hapishaneye düşmesi ve idama mahkûm edilmesinin ardından, aynı hapishaneye suçlu olarak girer. Suçsuz olduğuna inandığı abisini kurtarmak için büyük bir kaçış planı hazırlayan Scofield’i bu hapishanede birçok olay beklemektedir.