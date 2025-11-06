SPOR

Temsilcimiz Samsunspor tarih yazmaya devam ediyor! Hamrun Spartans'ı da geçtik ve Avrupa'da liderliğe koşuyoruz...

UEFA Konferans Ligi’nin 3. Haftasında temsilcimiz Samsunspor evinde Malta ekibi Hamrun Spartans ile karşılaştı. Maçtan 3-0’lık skorla galip ayrılan temsilcimiz oynadığı 3 maçta 3 galibiyet alarak Konferans Ligi’ne damga vurdu.

Temsilcimiz Samsunspor UEFA Konferans Ligi’nde evinde Hamrun Spartans’ı konuk etti. Karşılaşmadan Holse, Emre Kılınç ve Mouandilmandji’nin attığı gollerle 3-0 galip ayrılan temsilcimiz lig sıralamasında puanını 9’a yükseltti.

KARŞILAŞMAYA HIZLI BAŞLADIK!

Temsilcimiz Samsunspor tarih yazmaya devam ediyor! Hamrun Spartans ı da geçtik ve Avrupa da liderliğe koşuyoruz... 1

Temsilcimiz Samsunspor maça hızlı girdi. Rakibini sağlı sollu ataklarla baskı altına alan Samsunspor, aradığı golü 20.dakika da Carlo Holse’nin ayağından buldu. Emre Kılınç’ın pasında savunmanın arkasında sarkan Holse klas bir vuruşla takımını öne geçirdi.

İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTIK…

Temsilcimiz Samsunspor tarih yazmaya devam ediyor! Hamrun Spartans ı da geçtik ve Avrupa da liderliğe koşuyoruz... 2

İlk yarı da golün ardından pozisyonlar bulmaya devam eden Samsunspor, atakları iyi bitiremeyince devreye 1-0’lık skorla girildi. İkinci yarı birlikte rakibine oranla çok daha etkili başlayan ve pozisyonlar bulan Karadeniz ekibi, önce dakika 58’de Emre Kılınç ile bir korner organizasyonunda ceza sahası dışından harika bir gol buldu. Ardından 77.dakikada Mouandilmandji’nin attığı gol ile ekibimiz maçta 3-0’lık üstümlü buldu ve maçı kazandı.

KONFERANS LİGİ’NE DAMGA VURDU

Temsilcimiz Samsunspor tarih yazmaya devam ediyor! Hamrun Spartans ı da geçtik ve Avrupa da liderliğe koşuyoruz... 3

Temsilcimiz Samsunspor bu galibiyetle birlikte puanını 9’a yükseltti ve UEFA Konferans Ligi’nde liderliğe yükseldi.

Anahtar Kelimeler:
Samsunspor son dakika konferans ligi
