YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Temsili Nasreddin Hoca, Behzat Uygur olacak

Temsili Nasreddin Hoca, Behzat Uygur olacak

01.07.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 62'incisi düzenlenecek Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, 5-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek

Tiyatro sanatçısı Behzat Uygur, 5-10 Temmuz'da gerçekleştirilecek 62'inci Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri'nde Nasreddin Hoca'yı canlandırma görevini üstlendi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, başkanlık makamında düzenlediği basın toplantısında, şenliklerin bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında önceki yıllara göre daha dar kapsamlı gerçekleştirileceğini ifade etti.

Şenliğin Akşehir'in tanıtımına, Nasreddin Hoca'nın yad edilmesine katkı sağlamasını ümit ettiğini belirten Akkaya, 5-10 Temmuz'daki şenliğe katılacak misafirlerden, sosyal mesafe kurallarına uymalarını ve maske takmalarını istedi.

Akkaya, Nasreddin Hoca'yı bu yıl ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un canlandıracağını açıkladı.

Şenliklerin tellalın, halkı ve temsili Nasreddin Hoca'yı şenliğe çağırmasıyla başlayacağını bildiren Akkaya, etkinlikler kapsamında, yerli halk oyunları gösterileri ve kortej yürüyüşü yapılacağını söyledi.

Etkinlikler kapsamında temsili Nasreddin Hoca'nın Yeniköy Mahallesindeki Akşehir Gölü'nün bitişiğindeki gölete maya çalacağını vurgulayan Akkaya, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda şenliğin resmi açılışının gerçekleştirileceğini bildirdi.

Şenlikler kapsamında, trap atışı, sergi açılışı, çocuk tiyatrosu, akrobotik smaç şov, eşek yarışı gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini anlatan Akkaya, herkesi şenliklere davet etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
5'i polis 9 kişiyi yaraladılar! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş5'i polis 9 kişiyi yaraladılar! Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atıp Sedat Peker'le tehdit etmiş
PARTNER Ünlü şarkıcı dünya evine girdi! Ünlü şarkıcı dünya evine girdi!
Selçuk Üniversitesinde yerli aşı çalışmaları sürüyorSelçuk Üniversitesinde yerli aşı çalışmaları sürüyor
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 1 Temmuz Perşembe

İmsak
03:37
Sabah
05:25
Öğle
12:59
İkindi
16:52
Akşam
20:23
Yatsı
22:03

Konya Nöbetçi Eczaneler 1 Temmuz Perşembe

Nene Hatun Eczanesi
Karatay
Samanyolu Eczanesi
Karatay
Yakut Eczanesi
Karatay
Altındağ Eczanesi
Selcuklu
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Martı Eczanesi
Selcuklu
Özdur Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli Antalya'da yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Hasan Dağı yaylalarında beslenen tonluk boğalar alıcısını bekliyor

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 5 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.