Tencerede 5 malzemeli lezzetinden eriyen mac and cheese tarifi

Mac and cheese, makarna ve peynirli sosun bir araya geldiği, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça popüler olan bir yemektir. Geleneksel tariflerde genellikle cheddar peyniri kullanılır.
Fırında pişirilen çeşitlerinin yanı sıra ocakta hazırlanan versiyonu da oldukça seviliyor. Ocakta yapılan tarif, daha az uğraş gerektirmesi ve kremamsı kıvamını korumasıyla öne çıkıyor.
Peyniri kendiniz rendeleyin: Hazır rendelenmiş peynirler topaklanmayı önleyen katkılar içerebildiği için sosun daha az pürüzsüz olmasına neden olabilir. Mümkünse peyniri kendiniz rendeleyin.
Makarnayı fazla haşlamayın: Hafif diri kalan makarna, sosla birleştiğinde ideal kıvamını korur.
Sosu kısık ateşte hazırlayın: Peynirin yüksek ateşte uzun süre pişirilmesi sosun yapısını bozabilir.
Sütü kontrollü ekleyin: Sos fazla koyulaşırsa biraz süt ilave ederek kıvamını açabilirsiniz.
Mac and cheese tarifini daha çıtır bir üst katmanla hazırlamak da mümkün. Bunun için sosla karıştırdığınız makarnayı fırına dayanıklı bir kaba aktarın. Kabın üzerini kapatarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
Ardından üzerini açın, isteğe bağlı olarak galeta unu ve küçük tereyağı parçaları ekleyin. Üzeri altın rengini alana ve içi iyice ısınana kadar 15-20 dakika daha fırında tutun.
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