Tencerede 5 malzemeli lezzetinden eriyen mac and cheese tarifi

Mac and cheese, makarna ve peynirli sosun bir araya geldiği, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde oldukça popüler olan bir yemektir. Geleneksel tariflerde genellikle cheddar peyniri kullanılır.

Fırında pişirilen çeşitlerinin yanı sıra ocakta hazırlanan versiyonu da oldukça seviliyor. Ocakta yapılan tarif, daha az uğraş gerektirmesi ve kremamsı kıvamını korumasıyla öne çıkıyor.

MALZEMELER 500 gram kısa makarna (dirsek makarna tercih edilebilir)

1,5 su bardağı süt (tam yağlı veya yarım yağlı)

2 yemek kaşığı un

2-3 su bardağı rendelenmiş cheddar veya kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı toz hardal

İSTEĞE BAĞLI MALZEMELER:

Küçük doğranmış ve önceden pişirilmiş pastırma veya sucuk

Kavrulmuş soğan

Bezelye

Mantar

Biber

Haşlanmış brokoli veya karnabahar

TARİF 1. Makarnayı haşlayın

Büyük bir tencerede yaklaşık 4 litre suyu kaynatın ve tuz ekleyin. Makarnayı ilave ederek paket üzerindeki süreye göre, hafif diri kalacak şekilde haşlayın. Ardından suyunu süzün ve bir kenarda bekletin.

2. Peynirli sosun temelini hazırlayın

Sütün 1 su bardağını orta boy bir tencereye alın ve orta ateşte ısıtmaya başlayın. Kalan yarım su bardağı sütü ayrı bir kasede unla karıştırın. Topak kalmayana kadar çırpın.

Tenceredeki süt hafifçe buhar çıkarmaya başladığında unlu süt karışımını yavaşça ekleyin. Karışımı sürekli çırparak yaklaşık 3-4 dakika pişirin. Sos, koyu krema kıvamına geldiğinde bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

3. Peyniri ve baharatları ekleyin

Ocağın altını kısın. Rendelenmiş peyniri azar azar ekleyerek eriyene kadar karıştırın. Tuz ve isteğe bağlı toz hardalı da ilave edin. Peynir tamamen eridiğinde pürüzsüz ve kremamsı bir sos elde etmelisiniz.

4. Makarnayı sosla buluşturun

Haşladığınız makarnayı geniş bir kaseye alın. Hazırladığınız peynirli sosun yarısını üzerine dökerek iyice karıştırın. Ardından kalan sosu da ekleyin ve makarnaların tamamı sosla kaplanana kadar karıştırmaya devam edin.

Sosun daha akışkan olmasını isterseniz azar azar süt ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak önceden pişirdiğiniz sebzeleri veya et ürünlerini de bu aşamada ilave edebilirsiniz.

5. Sıcak servis edin

Mac and cheese'i bekletmeden, peynirli sosu henüz sıcakken servis edin. Üzerine biraz daha rendelenmiş peynir veya karabiber ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

MAC AND CHEESE YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Peyniri kendiniz rendeleyin: Hazır rendelenmiş peynirler topaklanmayı önleyen katkılar içerebildiği için sosun daha az pürüzsüz olmasına neden olabilir. Mümkünse peyniri kendiniz rendeleyin.

Makarnayı fazla haşlamayın: Hafif diri kalan makarna, sosla birleştiğinde ideal kıvamını korur.

Sosu kısık ateşte hazırlayın: Peynirin yüksek ateşte uzun süre pişirilmesi sosun yapısını bozabilir.

Sütü kontrollü ekleyin: Sos fazla koyulaşırsa biraz süt ilave ederek kıvamını açabilirsiniz.

MAC AND CHEESE FIRINDA YAPILABİLİR Mİ?

Mac and cheese tarifini daha çıtır bir üst katmanla hazırlamak da mümkün. Bunun için sosla karıştırdığınız makarnayı fırına dayanıklı bir kaba aktarın. Kabın üzerini kapatarak önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

Ardından üzerini açın, isteğe bağlı olarak galeta unu ve küçük tereyağı parçaları ekleyin. Üzeri altın rengini alana ve içi iyice ısınana kadar 15-20 dakika daha fırında tutun.

AFİYET OLSUN!