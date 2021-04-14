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Tenis antrenörü Can Üner hayatını kaybetti

14.04.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan gibi tenisçilerin koçluğunu yapan Can Üner, 47 yaşında hayata gözlerini yumdu. Can Üner, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Tenis antrenörü Can Üner hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Türk tenis tarihinin önemli antrenörlerinden Can Üner, 47 yaşında hayatını kaybetti.

Üner’in vefatı sonrası Türkiye Tenis Federasyonu'ndan şu açıklama yapıldı:

"Ülkemiz tenisinin gururları Çağla Büyükakçay ve Marsel İlhan’ın antrenörlüğünü de yapmış olan, tenis camiamızın önemli değerlerinden hocamız Can Üner'i kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk tenisine gönül veren, hayatına dokunduğu her kişide derin izler bırakan merhuma Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Tenis ailemizin başı sağ olsun."

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