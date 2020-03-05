YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Tenis: Davis Kupası

Tenis: Davis Kupası

ANKARA HABERLERİ  | 05.03.2020 09:12 | Son Güncelleme

Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı ile İsrail arasındaki Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakaları, yarın Antalya'da başlayacak - A Milli Takım, iki gün sürecek müsabakalar sonunda İsrail'i mağlup ederse 1. Küme'ye yükselecek

A Milli Erkek Tenis Takımı, Davis Kupası Avrupa-Afrika Bölgesi 1. Küme play-off müsabakalarında İsrail ile karşılaşacak.

Danimarka'yı geçen yıl eylül ayında deplasmanda 3-2 yenerek play-off oynamaya hak kazanan milliler, Antalya'da İsrail'i ağırlayacak.

Türkiye ile İsrail arasındaki play-off müsabakaları, 6-7 Mart tarihlerinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Megasaray Tenis Akademisi'nde oynanacak.

A Milli Takım, İsrail'i mağlup etmesi durumunda 1. Küme'ye yükselecek.

Kaptanlığını Haluk Akkoyun'un yaptığı ay-yıldızlı ekibin kadrosunda Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Marsel İlhan, Sarp Ağabigün ve Yankı Erel yer alıyor.

İsrail'in kadrosunda ise Edan Leshem, Yshai Oliel, Ben Patael, Daniel Cukierman ve aynı zamanda takım kaptanlığını üstlenen Jonathan Erlich bulunuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Soylu, Elazığ'daki son durumu açıkladıSoylu, Elazığ'daki son durumu açıkladı
Anahtar Kelimeler:
İsrail Tenis Türkiye Erkek Tenis Milli Takımı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Kabusları olmuştu! Yakalandı

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Van'da öğrencilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen vincin bomu altında kalan işçi ağır yaralandı

Kayserispor’un kalan maçları

Kayserispor’un kalan maçları

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Konya'da sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi!

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Çaykur Rizespor, Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandı

Ankara Namaz Vakitleri 5 Mart Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
13:05
İkindi
16:17
Akşam
18:51
Yatsı
20:09

Ankara Nöbetçi Eczaneler 5 Mart Perşembe

Elif Ulutaş Eczanesi
Cankaya
Erguvan Eczanesi
Cankaya
Esin Kuranel Eczanesi
Cankaya
Gaziler Eczanesi
Cankaya
Güzelkent Eczanesi
Cankaya
Saydan Eczanesi
Cankaya
Sılam Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Görme engelli Türk mühendis Facebook'un "göz bebeği"

Görme engelli Türk mühendis Facebook'un "göz bebeği"

Pursaklar’da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

Pursaklar’da kardeşler birbirlerine hem bacanak hem elti oldular

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

GÜNCELLEME - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, trafik kazasında yaralandı

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

DSP Genel Başkanı Aksakal'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı:

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

Samanyolu Cemal Şaşmaz Liseleri'nden LYS Başarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.