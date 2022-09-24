Tenis tarihinin efsanesi Roger Federer, 24 yıllık serüvenine son noktayı koydu! Rafael Nadal bile yanında ağladı...

Roger Federer tenisi bıraktı! Dünya sporunun örnek alınacak en büyük temsilcilerinden biri olan 41 yaşındaki Roger Federer, 24 yıllık kariyerine noktayı koydu. Laver Cup'ta son maçına çıkan Federer, ezeli rakibi Nadal ile aynı takımda mücadele etti.

YILDIZLAR YALNIZ BIRAKMADI

41 yaşındaki Federer'in veda maçına ilgi büyüktü. Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Roger Federer'i yalnız bırakmadı. Kaptanlığını Bjorn Borg'ün yaptığı Avrupa takımında, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas yer aldı.

NADAL DA AĞLADI

Federer'in veda ettiği sıralarda ezeli rakibi Nadal da gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı. İkonik fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

EKSELANSLARINDAN VEDA

8x Wimbledon

6x Avustralya Açık

5x Amerika Açık

1x Roland Garros

İNANILMAZ BAŞARILARI

103 ATP şampiyonluğu

237 hafta üst üste 1 numara

2005-2010 tarihleri arasındaki 19 organizasyonda 18 Grand Slam finali

