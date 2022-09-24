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Tenis tarihinin efsanesi Roger Federer, 24 yıllık serüvenine son noktayı koydu! Rafael Nadal bile yanında ağladı...

24.09.2022 03:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tenis tarihinin gelmiş geçmiş en iyi sporcuları arasında gösterilen Roger Federer, 24 yıllık serüvenini noktaladı. Laver Cup'taki çiftler mücadelesinde Rafael Nadal ile birlikte çıktığı karşılaşmayla son maçına çıkan 'Ekselansları' görkemli bir şekilde veda etti.

Tenis tarihinin efsanesi Roger Federer, 24 yıllık serüvenine son noktayı koydu! Rafael Nadal bile yanında ağladı...

Roger Federer tenisi bıraktı! Dünya sporunun örnek alınacak en büyük temsilcilerinden biri olan 41 yaşındaki Roger Federer, 24 yıllık kariyerine noktayı koydu. Laver Cup'ta son maçına çıkan Federer, ezeli rakibi Nadal ile aynı takımda mücadele etti.

YILDIZLAR YALNIZ BIRAKMADI

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41 yaşındaki Federer'in veda maçına ilgi büyüktü. Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Roger Federer'i yalnız bırakmadı. Kaptanlığını Bjorn Borg'ün yaptığı Avrupa takımında, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Casper Ruud ve Stefanos Tsitsipas yer aldı.

NADAL DA AĞLADI

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Federer'in veda ettiği sıralarda ezeli rakibi Nadal da gözyaşlarını tutamadı ve ağlamaya başladı. İkonik fotoğraf sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

EKSELANSLARINDAN VEDA

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8x Wimbledon
6x Avustralya Açık
5x Amerika Açık
1x Roland Garros

İNANILMAZ BAŞARILARI

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103 ATP şampiyonluğu
237 hafta üst üste 1 numara
2005-2010 tarihleri arasındaki 19 organizasyonda 18 Grand Slam finali

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