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  4. Tenisçi Djokovic Avustralya'da yine gözaltı merkezine götürüldü

Tenisçi Djokovic Avustralya'da yine gözaltı merkezine götürüldü

15.01.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya tarafından vizesi ikinci kez iptal edilen Djokovic gözaltı merkezine götürüldü.

Tenisçi Djokovic Avustralya'da yine gözaltı merkezine götürüldü

Vize iptal kararının kaldırılması için mahkemeye başvuran tenisçinin karar açıklanana kadar gözaltında tutulması bekleniyor.Avustralya tarafından dün vizesi ikinci kez iptal edildikten sonra kararın kaldırılması için yeniden mahkemeye başvuran ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic bugün sığınmacı gözaltı merkezine götürüldü. Söz konusu açıklamada bugün Djokovic'in avukatları tarafından yapıldı. Tenisçinin karar açıklanana kadar gözaltında tutulması bekleniyor.

Duruşmanın Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın başlamasından bir gün önce yani Pazar günü gerçekleşeceği belirtildi. Djokovic, gözaltı merkezinden avukatlarının ofisinden online olarak duruşmaya katılmak için çıkabilecek. Sırp raket Djokovic hakkındaki nihai karar yarın yapılacak duruşma ile belli olacak ve vize iptal kararı bozulmazsa tenis turnuvasına katılamayacak.

Ünlü tenisçinin geçen hafta Avustralya Açık için Melbourne’e ulaştığında ülkeye giriş işlemleri sırasında Covid-19'a karşı aşılarının tamamlandığını belgelemesi gerekiyordu. Aşıya şüpheyle yaklaşan açıklamaları ile bilinen Djokovic, ülkeye girişte aşıdan muaf olduğuna dair özel izin belgesi göstermişti. Covid-19 aşı muafiyet belgesi Avustralya sınır muhafızları tarafından reddedilmiş, vizesi iptal edilmişti. Djokovic, kararın iptali için başvurduktan sonra, karar bozulana kadar dört gün bir sığınmacı merkezinde tutulmuştu.

Üç yıl boyunca Avustralya'ya giriş yasağı konabilir

Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, dün yaptığı açıklamada 34 yaşındaki tenisçinin vizesini kamu yararı gerekçesiyle iptal etmek için bakanlık takdir yetkisini kullandığını söylemiş, tenisçinin vizesi ikinci kez iptal edilmişti. Ülkenin göç yasası uyarınca, ünlü tenisçi üç yıl boyunca Avustralya'ya giriş yasağıyla karşı karşıya kalabilir.

Covid-19 aşısı olup olmadığına dair açıklamalarda bulunmayan Djokovic, aşı zorunluluğuna karşı çıkıyordu. Avustralya, dünyada aşılanma oranının en yüksek olduğu ülkelerden biri. 16 yaş üstü vatandaşların yüzde 89'u Covid-19'a karşı tamamen aşılanmış durumda. Göç Bakanı Hawke, Djovokic'in Avustralya'daki varlığının Avustralya halkının "sağlığına ve düzenine” risk oluşturabileceğini ve ülkedeki aşılama çabalarını sekteye uğratabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ise Djokovic'in Covid-19'u bulaştırma ihtimalinin "az” olduğunu, hastalığı turnuva esnasında bulaştırmasının ise "çok az” olduğunu belirtti.

AP, AFP/AI, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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