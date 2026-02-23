Beşiktaş'a sakatlık şoku! Emirhan Topçu derbide yok

Siyah-beyazlılarda savunma hattını sarsan bir gelişme yaşandı. Göztepe maçında sakatlanan Emirhan Topçu’nun sağ uyluk arka adalesinde sakatlık tespit edildi.

SAKATLIK RESMEN DUYURULDU!

Beşiktaş: "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu’nun gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir."

EMİRHAN TOPÇU'DAN GELEN HABER KARTAL'I SARSTI!

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, sağ uyluk arka adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş’ta savunmanın önemli isimlerinden Emirhan Topçu’dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten edinilen bilgilere göre genç stoper, sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Yaşanan bu gelişme, teknik heyetin savunma planlarını da doğrudan etkileyecek. Emirhan Topçu’nun kaçırması beklenen maçlar şöyle:

Kocaelispor

Rizespor

Galatasaray

Gençlerbirliği

Kasımpaşa

Fenerbahçe (BELİRSİZ)

Özellikle Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek olması savunma hattında önemli bir eksik anlamına gelirken, Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı ise tedavi sürecine bağlı olacak.

Teknik heyetin, Emirhan’ın yokluğunda savunma kurgusunda rotasyona gitmesi bekleniyor. Sağlık ekibi oyuncunun derbiye yetişmesi için yoğun bir program uygulayacak.