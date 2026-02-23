SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş'a sakatlık şoku! Emirhan Topçu derbide yok

Beşiktaş’ta Emirhan Topçu’dan kötü haber geldi. Sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak olan genç savunmacı, Galatasaray derbisini kaçırırken, Fenerbahçe derbisi ise zamana karşı yarışa kaldı.

Beşiktaş'a sakatlık şoku! Emirhan Topçu derbide yok
Burak Kavuncu
Emirhan Topçu

Emirhan Topçu

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Siyah-beyazlılarda savunma hattını sarsan bir gelişme yaşandı. Göztepe maçında sakatlanan Emirhan Topçu’nun sağ uyluk arka adalesinde sakatlık tespit edildi.

SAKATLIK RESMEN DUYURULDU!

Beşiktaş a sakatlık şoku! Emirhan Topçu derbide yok 1

Beşiktaş: "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu’nun gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir."

EMİRHAN TOPÇU'DAN GELEN HABER KARTAL'I SARSTI!

Beşiktaş a sakatlık şoku! Emirhan Topçu derbide yok 2

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, sağ uyluk arka adale sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş’ta savunmanın önemli isimlerinden Emirhan Topçu’dan kötü haber geldi. Siyah-beyazlı kulüpten edinilen bilgilere göre genç stoper, sağ uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Yaşanan bu gelişme, teknik heyetin savunma planlarını da doğrudan etkileyecek. Emirhan Topçu’nun kaçırması beklenen maçlar şöyle:

  • Kocaelispor
  • Rizespor
  • Galatasaray
  • Gençlerbirliği
  • Kasımpaşa
  • Fenerbahçe (BELİRSİZ)

Özellikle Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecek olması savunma hattında önemli bir eksik anlamına gelirken, Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı ise tedavi sürecine bağlı olacak.

Teknik heyetin, Emirhan’ın yokluğunda savunma kurgusunda rotasyona gitmesi bekleniyor. Sağlık ekibi oyuncunun derbiye yetişmesi için yoğun bir program uygulayacak.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Fenerbahçe Fenerbahçe
-
Kasımpaşa Kasımpaşa

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
IFAB’tan futbolda devrim! Yeni kurallar oyunu baştan yazacakIFAB’tan futbolda devrim! Yeni kurallar oyunu baştan yazacak
Caner Erkin rekora koşuyor! Yine kırmızı kart gördüCaner Erkin rekora koşuyor! Yine kırmızı kart gördü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Derbi Sakatlık beşiktaş fenerbahçe galatasaray Emirhan Topçu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Ramazan paylaşımı tepki çekti! Açıklama geldi

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

17 milyon emekliyi ilgilendiren haber: ‘Yüzde 31 zam mümkün’

17 milyon emekliyi ilgilendiren haber: ‘Yüzde 31 zam mümkün’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.