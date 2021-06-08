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Tenor Ender Arıman hayatını kaybetti

08.06.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden emekli tenor Ender Arıman, 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Tenor Ender Arıman hayatını kaybetti

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden (İDOB) emekli tenor Ender Arıman, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede 81 yaşında yaşamını yitirdi.

Sanatçının cenazesi yarın Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından aynı yerde toprağa verilecek.

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ENDER ARIMAN KİMDİR?

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden emekli olan Tenor Ender Arıman, 1940 yılında Ankara'da doğdu. 1960 yılında, Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü'nden başarı ile mezun olduktan sonra, profesyonel sanat hayatına Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde başladı. Sanatçı, sonrasında ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat hayatını sürdürüp, kurumdan emekli oldu.

Tenor Ender Arıman'ın sanat hayatı boyunca sahneye çıktığı bazı opera eserleri;

W.A.Mozart/ Saraydan Kız Kaçırma "Pedrillo" , G.Donizetti/Don Pasquale 'Ernesto" , N.Kodallı/ Atatürk Oratoryosu "Tenor Solo", A.A.Saygun/ Köroğlu/ "1. Köylü' , P.Mascagni/ Cavalleria Rusticana"Turiddu", G.Donizetti/ Aşk iksiri "Nemorino", J.Strauss/ Çingene Baron "Baron Barinkay", G.Puccini/ Tosca "Cavaradossi", C.Gounod/ Romeo ve Juliet ''Romeo'', G.Donizetti/ Lucia di Lammermoor "Edgardo", G.Verdi/ Attila "Foresto" , G.Puccini/ Madama Butterfly "Pinkerton", O.Demiriş/ Karyağdı Hatun "CanAli", O.Demiriş/ IV. Murat '1. İstanbullu' , P.İ.Çaykovski/ Yevgeni Onegin ''Lenski'' , G.Puccini/ Il Tabarro "Luigi", O.Demiriş/ Yusuf ile Züleyha "Yusuf" , G.Verdi/ Nabucco ''Ismaele'' , G.Verdi/ Rigoletto ''Mantua Dükü'', R.Wagner/ Uçan Hollandalı ''Erik''.

Sanatçı, ayrıca birçok konserde yer almış ve albüm çalışmaları da yapmıştır.

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