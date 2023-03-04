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Teoman'dan deprem önlemi! 'Binamızı kontrol ettirdik'

04.03.2023 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Teoman ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından depremlerle ilgili duygularını dile getirdi. “Kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle şeyler olduktan sonra yaptığımız her şey manasız kalıyor" diyen ünlü isim deprem önlemi almaya başladığını da açıkladı.

Teoman'dan deprem önlemi! 'Binamızı kontrol ettirdik'

Ünlü şarkıcı Teoman, Cihangir'de görüntülendi. Evine doğru yürüyen ünlü isim gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, deprem felaketi sonrası kendini kötü hissettiğini ifade eden Teoman, “Kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle şeyler olduktan sonra yaptığımız her şey manasız kalıyor.'' dedi.

Çok büyük bir üzüntü içinde olduğunu dile getiren ünlü isim ''Bütün ülkenin moralini çok çok bozan ve korkutan bir olay'' diye konuştu.

Teoman

''BİNAMIZI KONTROL ETTİRDİK''

Depreme karşı önlem almaya çalıştığını da söyleyen Teoman, “Binamızı kontrol ettirdik. Böyle bir şey olursa ne yapacağımızı düşünüyoruz. O kadar çok can kaybı oldu ki yakınlarımızdan birkaç kişinin kaybettiği insanlar var. Çok sevdiğim birisi teyzesini kaybetti. Üzülüyoruz tabii” dedi.


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